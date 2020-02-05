"Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi öğrencilerin kabiliyetlerini ortaya çıkartacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Gelecek 100 Yılın Habercileri' projesi öğrencilerin kabiliyetlerini ortaya çıkartacak - Son Dakika

"Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi öğrencilerin kabiliyetlerini ortaya çıkartacak

6 saat önce

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında, lisans eğitimlerini sürdüren iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yayınlanacağı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi, akademi camiasında olumlu karşılandı.

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında, lisans eğitimlerini sürdüren iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yayınlanacağı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi, akademi camiasında olumlu karşılandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projenin iletişim fakültesi öğrencileri için isabetli ve yerinde olduğunu söyledi.

AA'nın Kuvayı Milliye ruhu taşıyan bir ajans olduğunu belirten Avşar, "AA, bize bu devleti armağan eden kurumların güzidelerinden birisidir. AA gibi yerli ve milli değerlere, bu şuura sahip ajansların ne kadar önemli olduğunu çok iyi görüyoruz. Çünkü zaman, algı yönetimleri ve bu algılara karşı koyma zamanıdır. AA, devletimizi, hakkımızı, hukukumuzu, medeniyetimizi müdafaa eden bir reflekse sahip gazi ve muharip bir ajanstır." değerlendirmesinde bulundu.

Avşar, böyle bir ajansın, 100'üncü yaşında öğrencilerle buluşması, onların kabiliyetlerini ortaya koyacak projeler yapmasını önemli bulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Teorik bilgilerin elbette bir noktaya kadar geçerliliği vardır ama sahaya dökülmemiş, sahada kendini göstermemiş bilgilerin de testi ve geçerliliği yoktur. Proje bu açıdan, çocuklarımız için muazzam bir uygulama alanı olacaktır. Tabiri caizse öğrencilerimiz hem tohum ekecek hem büyütecek hem de hasat edecek. Projenin öğrencilerimize çok şey kazandıracağını düşünüyorum. En azından kamerayı kullanma, kurguyu yapma, senaryoyu yazma, öngörme gibi pek çok yönden çocukların içerisindeki habercilikle sanatçılığı birleştiren bir misyonu harekete geçireceğini değerlendiriyorum."

Öğrencilerin deneyim kazanacağı bu fırsat için AA'ya teşekkür eden Avşar, öğrencilerin güzel işlere imza atacağına inandığını sözlerine ekledi.

Niğde, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zabıtadan korku filmi gibi baskın! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
Yasmin Erbil, iç çamaşırsız yatak pozuyla yine adından söz ettirdi Esed rejimi kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirdi

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 01:58:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi öğrencilerin kabiliyetlerini ortaya çıkartacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]