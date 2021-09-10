Üye Girişi
Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi, Kovid-19'un endemik bir hastalığa dönüşmesi bekleniyor - Son Dakika

Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi, Kovid-19'un endemik bir hastalığa dönüşmesi bekleniyor

10.09.2021 13:50
Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi, Kovid-19'un endemik bir hastalığa dönüşmesi bekleniyor, System.String[]

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tünelin ucunda ışık görüldüğünü belirterek, "Şu bilinçle hareket etmesi lazım vatandaşların;

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tünelin ucunda ışık görüldüğünü belirterek, "Şu bilinçle hareket etmesi lazım vatandaşların; kendilerini korudukları zaman en yakınlarından başlayarak, sevdiklerini, bütün toplumu koruyorlar. Bunu yaparak pandeminin bitmesini de sağlayacaklar. Yani dünyayı kurtarmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

Şişli'deki bir otelde düzenlenen ve iki gün sürecek "KLİMİK Covid-19 Simpozyumu" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen dernek üyeleri, sempozyum ve salgın sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, geçen yılki vaka ve ölüm oranlarıyla şu anki oranlar benzerlik gösterse de insanlarda bir rahatlama görüldüğünün belirtilmesi üzerine, salgına dair toplumda bir kanıksama yaşandığını ve farkındalığın çok azaldığını kaydetti.

Bunda, salgın sürecinin uzaması, yeni eklenen varyantlar nedeniyle insanların "Bu hastalık bitmeyecek, yaşantımıza devam edelim." düşüncesinde olması, aşıların kullanıma girmesiyle insanlarda güven duygusunun oluşmasının da etkili olduğunu söyleyen Azap, bu sorunların, bilimsel bilgilerin doğru yorumlanıp insanlarla açık ve doğru şekilde paylaşılmasıyla üstesinden gelinebileceğini ifade etti.

Bilimsel verilerin, salgının bu şekilde hızla yayılmaya devam etmesi halinde virüsün de değişmeye devam edeceğini gösterdiğini aktaran Azap, artık aşıların da etkisinde kaçabilen yeni varyantlarla karşılaşılabileceğini, bu nedenle bütün dünyada pandemi kontrol altına alınana kadar salgının olabildiğince baskılanması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Azap, belki salgının ilk çıktığı zamanlardaki kadar sıkı önlemler alınamayabileceğini, aşılama devrede olduğu için bunlara gerek de olmadığını belirterek, durumlara ve kişilere özel önlemler almanın artık daha doğru olduğunu ifade etti.

Mutlaka önlem alınması ve hastalığın toplumlarda, insanlar arasında dolaşmasının olabildiğince azaltılması gerektiğinin altını çizen Azap, şöyle devam etti:

"O yüzden geçen seneyle karşılaştırdığınızda vaka sayıları çok benzerlik gösteriyor, aşılamaya rağmen. Bu aşıların etkisiz olmasından kaynaklanmıyor. Bu, önlemlerin fazla gevşemiş olmasından, kişilerin bireysel önlemlere uymamasından kaynaklanıyor. Şu bilinçle hareket etmesi lazım vatandaşların; kendilerini korudukları zaman en yakınlarından başlayarak, sevdiklerini, bütün toplumu koruyorlar. Bunu yaparak pandeminin bitmesini de sağlayacaklar. Yani dünyayı kurtarmış olacaklar. Aslında gerçekten tünelin ucunda ışık görüldü. Eğer aşıdan kaçan bir varyant ortaya çıkmazsa beklentiler -iyimser tahmin olsa da gerçekçi olduğunu düşünüyoruz-önümüzdeki 6-9 ay içerisinde pandemik dönemin sona erip, artık hastalığın bir endemik hastalık olarak, grip gibi tıpkı, insanlar arasında dolaşmaya devam edeceğini ve bizim bir miktar daha sosyal ve toplumsal yaşantıya dönebileceğimizi gösteriyor. Yani az zaman kaldı. Biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor."

"Toplumsal bir iş yapıyorsanız, zorunlu aşı olması gerektiğini düşünüyoruz"

KLİMİK Genel Sekreteri ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da Maltepe'de aşı karşıtlarının yapacağı mitingin salgının seyrine ilişkin etkisinin ne olacağının sorulması üzerine şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz dönem, yoğun aşılamayla birlikte kontrollü sosyal hayatın devam etmesi gereken dönem. Bu çerçevede, bu insanlar böyle bir miting yapacaksa otobüs ya da tren, uçak yolculuğunda aşılı olduklarını göstermeleri veya test vermeleri gerekiyor. Çünkü uzun bir otobüs yolculuğu çok riskli. Maskenizi çıkarmasanız bile gerçekten bu enfeksiyonu kazanmak için çok riskli bir durum yaratıyor. Açık havada bile olsa mesafenin korunması gerekiyor. Mesafeyi koruyamayacaksanız da maskelerin çıkmasına izin yok. Mesafenin korunmaması diye bir durumda da enfeksiyon bulaşma riski hala olabilir ki bu insanların hepsinin aşısız olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kurallara yakından uymalarını sağlayacak düzenlemeler var. Ama bunların kontrolü gerekiyor. Şu an Türkiye'deki enfeksiyonların yayılımına baktığımız zaman belli sayının üstündeki gruplaşmalar akılcı değil."

Aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi zorunluluğuna uyulup uyulmadığının Koronavirüs Bilim Kurulu'nda konuşulup konuşulmadığına dair Yavuz, "Bu konuda bir bilgi vermediler. Ama çok tepki aldığını biliyorum test zorunluluğunun. Biz sonuna kadar destekliyoruz. Dernek olarak da zaten destekliyoruz. Aslında biz zorunlu aşıyı da öneriyoruz. Toplumsal bir iş yapıyorsanız, zorunlu aşı olması gerektiğini düşünüyoruz, sağlık çalışanları, öğretmenler gibi." dedi.

"Aşıların güvenliği o kadar gösterildi ki kimsenin kaygı duymasına gerek yok"

Prof. Dr. Yavuz, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, salgında gelinen noktanın aşılar nedeniyle umulduğundan çok daha iyi olduğunu çünkü aşılarla ölüm ve hastaneye yatışların engellenebildiğini söyledi.

Türkiye'de ve dünyada henüz yeterince aşılama yapılamadığını, aşı dağıtımında eşitsizlikler olduğunu bu nedenle hala aşılanmamış ve hastalanabilecek milyonlarca insan bulunduğunu, enfeksiyonu azaltacak diğer önlemler de kaldırıldığı için enfeksiyonun yayılmaya devam ettiğini anlatan Yavuz, aşının bütün dünyada hızlıca yapılıp, bir taraftan da enfeksiyonun yayılmasını engellemek için kontrollü sosyal yaşama devam etmenin önemini vurguladı.

Yavuz, aşı tereddüdü ve aşı karşıtlığı konularına ilişkin, "Aşı karşıtları Türkiye'de o kadar da büyük bir grup değil. 'Aşının istenmeyen bir etkisi olabilir mi bana.' diye aşı tereddüdü olanlar olabiliyor. Oysaki aşılar o kadar çok insana yapıldı ve aşıların güvenliği o kadar gösterildi ki gerçekten kimsenin kaygı duymasına gerek yok. Bunun net bir şekilde anlatılması lazım. Tereddüt duyanları ikna edebileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Mu", yakından izlenmesi gereken varyantlar kategorisinde

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, ilk kez Kolombiya'da tespit edilen ve Türkiye'de de 2 kişide görülen "Mu" varyantına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Delta şu ana kadar gördüklerimiz içinde en becerikli olanı. Çok hızlı yayılabiliyor diğerlerine göre. En büyük becerisi bu. Dolayısıyla dünyada da en baskın varyant haline geldi. Yani bir varyantın becerisi esas olarak ne kadar yayılabildiğiyle ölçülüyor. Tabii aşıdan kaçabilmesi de ayrı bir becerisi oluyor. 'Mu', deltanın 'ülkelerde çok yayılabilme' başarısını gösterebilmiş değil. Ama tamamen de bırakılabilecek, ilgilenilmeyecek bir varyant da değil. Endişe yaratanlar var 4 varyant. Bu da 'yakından izlenmesi gereken', 'her an sıkıntıya ulaşabilecek' kategorisinde. O nedenle yakından incelememiz, genomik analiz yüzdemizi artırmamız gerekiyor. Şu anda izlemede. 'Mu' için kaygılanıyoruz ama şu anda delta kadar bize sıkıntı yaratmadığını söyleyebiliriz. Yaratacak mı ileride göreceğiz ama beklenmiyor. Deltayla 'Mu'nun birlikte olduğu yerlerde delta genelde 'Mu' varyantını da baskılıyor gibi görünüyor."

Aşıların "Mu" varyantı üzerindeki etkisine de değinen Yavuz, şöyle konuştu:

"Aşılardan daha fazla kaçabilir. Aşılar varyantlardan da koruyor aslında. O nedenle bu ek dozlar gündeme geldi. Bağışıklığınız biraz hatırlatıcı dozlarla arttırıldığında bütün varyantlara etki eden, yeterince bir bağışıklık yanıtı oluşuyor. Varyant çıksa da aşıların içeriği değişecek sadece. Aşıların platformları aynı olduğu için çok da kaygı duymuyoruz. Eğer çok büyük bir değişiklik olursa virüste, eski aşı hiç koruyamazsa o zaman içeriği değişecek."

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, BioNTech aşısı için özellikle bağışıklığı baskılanmış ve 65 yaş üstü olanlarda 3. dozun ne zaman gerekeceğine, 6-8 ya da 12 ay içinde mi gerekli görüleceğinin 1-2 ay içinde ortaya çıkacağını, Türkiye'de BioNTech olanların henüz 3. aylarında olduklarını, bu nedenle 2 doz BioNTech olanlarda öyle bir ihtiyacın henüz olmadığını sözlerine ekledi.

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Alpay Azap, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi, Kovid-19'un endemik bir hastalığa dönüşmesi bekleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi 15:12 Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi 15:07 Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu 14:49 Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu
2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi 14:40 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı 14:27 Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi 14:13 Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi
Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi 13:52 Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira 13:27 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira

Son Dakika Haberleri
15:25 En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var
15:12 Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
15:11 Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi
15:06 Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi
14:53 Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir
14:48 Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu
14:44 Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları
14:40 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi
14:34 Suriye Milli Ordusu çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, TSK ile omuz omuza görev yapacak
14:26 Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı
En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var         
15:25
Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir         
14:54
Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları         
14:44
Postacının dikkati, emekli maaşı için annesini mumyalayan adamı ele verdi Postacının dikkati, emekli maaşı için annesini mumyalayan adamı ele verdi         
14:29
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi         
14:08
2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı 2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı         
13:29
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi         
12:47
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor         
12:07
Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda         
11:46
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 15:34:43. #1.11#
SON DAKİKA: Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi, Kovid-19'un endemik bir hastalığa dönüşmesi bekleniyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement