Gelecek Araştırmaları Merkezi İçin Sözleşme İmzalandı

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Gelecek Araştırmaları Derneği arasında "Gelecek Araştırmaları Merkezi Fizibilite Çalışması" için sözleşme akdedildi.

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Gelecek Araştırmaları Derneği arasında "Gelecek Araştırmaları Merkezi Fizibilite Çalışması" için sözleşme akdedildi.



Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan "Gelecek Araştırmaları Merkezi Fizibilite Çalışması" başlıyor. Gelecek Araştırmaları Derneği tarafından yürütülecek çalışmada, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü proje ortağı olarak yer alıyor.



Projeye ilişkin sözleşme, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı ve Gelecek Araştırmaları Derneği Başkanı Coşkun Dolanbay'ın katıldığı törende imzalandı.



Ankara'da bir "uzgörü merkezi" kurulması, buna ilişkin metodolojilerin geliştirilmesi ve pilot çalışmaların yürütülmesi hedeflenen projenin 6 ayda tamamlanması planlanıyor.



Projeyle ayrıca, akıllı uzmanlaşma alanlarının tanımlanması ve yüksek potansiyele sahip sektörlerin belirlenmesi öngörülüyor.



Proje sonunda bölgesel politikalara yön verebilecek ve liderlik yapacak bir Gelecek Araştırmaları Merkezinin kurulması için gerekli kurumsal yapı, organizasyon yapısı, hukuksal model ve sürdürülebilirlik modelinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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