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Gelecek "Bilgi Evleri" ile aydınlanıyor

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Bilgi Evleri'nde yaz döneminde eğitim gören 200 öğrenci, sertifikalarını Başkan Mustafa Dündar'ın elinden aldı.

Gelecek

Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Bilgi Evleri'nde yaz döneminde eğitim gören 200 öğrenci, sertifikalarını Başkan Mustafa Dündar'ın elinden aldı.


Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, iki dönem halinde başlattığı yaz kursları ile öğrencilere Kur'an-ı kerim ve değerler eğitimi, resim, el sanatları, drama, işaret dili, akıl ve zeka oyunları dallarında kurslar düzenledi. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi Bilgi Evi, Emek Bilgi Evi ve Mehmet Akif Bilgi Evi'nde toplam 200 öğrencinin faydalandığı kursların ikinci dönemi de sona erdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in katıldığı kapanış programında öğrenciler birbirinden renkli gösteriler sundu. İşaret diliyle İstiklal Marşı ve ilahiler okuyan öğrenciler takdir topladı.


Osmangazi Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirten Başkan Dündar, "Bilgi Evleri'nde çocuklarımıza kendi kültür ve inancımıza uygun bir şekilde eğitim veriyoruz. Çocuklarımıza ilk olarak aile sevgisini aşılıyoruz. Çünkü bir çocuk ailesini seviyorsa, bayrağını, mahallesini, ülkesini de sevecektir. Bilgi Evlerimiz'den yaz dönemi boyunca yüzlerce evladımız faydalandı. Çocuklarımız, yaz aylarında boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdi. Yeni arkadaşlıklar edinip, yeni bilgiler öğrendiler. İnşallah, geleceğe daha emin ve güvenli adımlarla yürüyeceğiz. Çocuklarımızı, ailelerini ve eğitimcilerimizi tebrik ediyorum" dedi.


Gösteri sonunda öğrencilere sertifikalarını, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
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