GELECEK BU KAMPTA

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve KalDer Eskişehir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen Girişimcilik Kampı'nın üçüncüsü Han İlçesi'nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Han İlçesi'nde doğa ile iç içe yapılan Girişimcilik Kampı, üçüncü kez gençlere kapılarını açtı. Genç işsizliğe çözüm arayışı fikriyle yola çıkılan Girişimcilik Kampı'nda gençler, alanında uzman isimlerden "Girişimcilik ve Sosyal Girişimcilik" konularında önemli bilgiler elde ederek girişimcilik fikirleri için yol haritası çıkarıyor.

Han Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde eğitimler verilirken gençler aynı zamanda doğal ortamda çadırlarını kurarak eğitim ve kamp hayatını bir arada yaşadı. Kampta gençlerin yemekleri ise Han Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Han'ın Eli Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından yapıldı. Gençler yöresel yemeklerin lezzetlerini tadarken doğal ortamın da tadını çıkardı. Eğitimler kapsamında Tea&Talks etkinliğinde Tohumluk Vakfı Başkanı Pınar Ayhan, Duygusal Zeka ve Liderlikte Eğitmen Serpil Yolal, Problem Çözme Tekniklerinde İbrahim Saçkan, Sosyal Girişimcilik ve e-ticarette Alpayhan Düven, Ritim ve Perküsyon üzerine ise Gerçek Bilyaz İzgü gençlerle buluştu.

Gençler kooperatifin oluşturduğu Lavanta Sabun Atölyesi'ni de ziyaret etti. Han'ın Eli Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Sevgi Şanlı, kadınların kooperatifleşme sürecini gençlere anlattı. Ayrıca ilçede bulunan tarihi hamam ve müze, yeraltı şehri ile Yazılıkaya bölgesini de rehber eşliğinde gezen gençler, Yazılıkaya'da Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının birlikte sahnelediği Kybele adlı oyunu da izleme imkanı buldu. Eğitim, doğal kamp ortamı ve sosyalleşmenin yeni bir şekli olan kampın çok faydalı geçtiğini belirterek kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür eden gençler, etkinlikler sayesinde moral depoladıklarını belirtti. Gençlik Merkezi yetkilileri de, Girişimcilik Kampı'nın devam edeceğini belirterek girişimcilik ve genç işsizlik konularına dikkat çekmeye devam edileceğini kaydetti.