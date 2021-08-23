GELECEK BU KAMPTA - Son Dakika
Üye Girişi
GELECEK BU KAMPTA

GELECEK BU KAMPTA

23.08.2021 16:38

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve KalDer Eskişehir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen Girişimcilik Kampı'nın üçüncüsü Han İlçesi'nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve KalDer Eskişehir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen Girişimcilik Kampı'nın üçüncüsü Han İlçesi'nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Han İlçesi'nde doğa ile iç içe yapılan Girişimcilik Kampı, üçüncü kez gençlere kapılarını açtı. Genç işsizliğe çözüm arayışı fikriyle yola çıkılan Girişimcilik Kampı'nda gençler, alanında uzman isimlerden "Girişimcilik ve Sosyal Girişimcilik" konularında önemli bilgiler elde ederek girişimcilik fikirleri için yol haritası çıkarıyor.

Han Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde eğitimler verilirken gençler aynı zamanda doğal ortamda çadırlarını kurarak eğitim ve kamp hayatını bir arada yaşadı. Kampta gençlerin yemekleri ise Han Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Han'ın Eli Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından yapıldı. Gençler yöresel yemeklerin lezzetlerini tadarken doğal ortamın da tadını çıkardı. Eğitimler kapsamında Tea&Talks etkinliğinde Tohumluk Vakfı Başkanı Pınar Ayhan, Duygusal Zeka ve Liderlikte Eğitmen Serpil Yolal, Problem Çözme Tekniklerinde İbrahim Saçkan, Sosyal Girişimcilik ve e-ticarette Alpayhan Düven, Ritim ve Perküsyon üzerine ise Gerçek Bilyaz İzgü gençlerle buluştu.

Gençler kooperatifin oluşturduğu Lavanta Sabun Atölyesi'ni de ziyaret etti. Han'ın Eli Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Sevgi Şanlı, kadınların kooperatifleşme sürecini gençlere anlattı. Ayrıca ilçede bulunan tarihi hamam ve müze, yeraltı şehri ile Yazılıkaya bölgesini de rehber eşliğinde gezen gençler, Yazılıkaya'da Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının birlikte sahnelediği Kybele adlı oyunu da izleme imkanı buldu. Eğitim, doğal kamp ortamı ve sosyalleşmenin yeni bir şekli olan kampın çok faydalı geçtiğini belirterek kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür eden gençler, etkinlikler sayesinde moral depoladıklarını belirtti. Gençlik Merkezi yetkilileri de, Girişimcilik Kampı'nın devam edeceğini belirterek girişimcilik ve genç işsizlik konularına dikkat çekmeye devam edileceğini kaydetti.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Türkiye Kalite Derneği, Büyükşehir Belediyesi, Girişimcilik, Eskişehir, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum GELECEK BU KAMPTA - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Fransa'da Protestoların Faturası Ağır Oldu! Maliyet 1 Milyar Euro
17:43 Fransa'da sokakları günlerdir yangın yerine çeviren olayların maliyeti 1 milyar euro
17:17 BIST 100 Endeksi Rekor Seviyeye Ulaştı
17:13 Borsa İstanbul'da rekor! BIST 100 Endeksi 6000 puanı gördü
17:08 Mersin'de Tartışma Sonucu Darbedilen Kadın Yaşamını Yitirdi
17:06 Erkek arkadaşı tarafından darbedilen kadın, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti
16:58 Ryan Kent: Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum
16:54 Çok iddialı! Ryan Kent'ten ilk röportajında camiayı havaya uçuracak açıklamalar
16:34 Genç kızın bakirelik testi paylaşımı skandal oldu
16:30 Bakirelik testine girdi, yetmedi bir de sonucu sosyal medyada paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 18:19:01. #1.12#
SON DAKİKA: GELECEK BU KAMPTA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement