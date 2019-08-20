"Gelecek haftalarda daha fazla atacağım"
55 dakika önce
Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi, Gazişehir karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada "Gol attım. Birkaç pozisyonum daha vardı daha çok atabilirdim. Umarım gelecek haftalarda daha fazla gol atacağım.
Fenerbahçe
'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi, Gazişehir karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada "Gol attım. Birkaç pozisyonum daha vardı daha çok atabilirdim. Umarım gelecek haftalarda daha fazla gol atacağım. Rakip fark etmeksizin hem skor hem de futbol açısından böyle bir gecenin yaşanması bizim ve taraftarımız için önemli" dedi.
'PENALTILAR İŞİ KOLAYLAŞTIRDI'
Gecenin yıldızlarından Max Kruse ise "20 dakikada 3 penaltı kazandık, hepsini atsak daha farklı olabilirdi. Zaten iyi başlamıştık, penaltılar işimizi kolaylaştırdı" diye konuştu. Alman futbolcu ayrıca " Beşiktaş
, Başakşehir
ve Galatasaray
ilk hafta maçlarını kaybetti. Ne kadar zorlu bir lig olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu bizim ilk maçımız ve lig uzun bir maraton" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:44
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