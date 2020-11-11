Gelecek için fidan diktiler - Son Dakika

- Gelecek için fidan diktiler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 bin 550 fidan toprakla buluştu

MANİSA - 'Bugün fidan, yarın nefes' kampanyası kapsamında tüm ülke genelinde olduğu gibi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de fidan dikimi gerçekleştirildi. Ülke genelinde dikimi yapılan 11 milyon fidandan 3 bin 550'si Alaşehir'de 10 hektarlık alana dikildi.

Türkiye genelinde 11 milyon fidanın 11.11.2020 saat 11.11'de toprakla buluşturulması kapsamında Alaşehir'de 3 bin 550 fidan dikildi. Narlıdere Mevkiinde bulunan orman arazisinde 10 hektar alana fidan dikimi yapıldı. 10 hektar dikim alanına 2 bin 500 kızılçam fidanı, 650 adet kara servi, 400 adet mavi servi fidanı dikildi. Kampanya kapsamında 10 bin adet tohum da okullarda öğrencilere dağıtıldı. Alaşehir Uluderbent Orman İşletme Şefliği tarafından organize edilen fidan dikme törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Mevlüt Ece, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, kurumlar ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler de fidan dikerek, 'Geleceğimize fidan dikiyoruz.' dedi.

Fidan dikim töreninde konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bugün tüm Türkiye ile birlikte 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak üzere burada toplandık. Öğrencilerimizle vatandaşlarımızla birlikte fidanlarımızı geleceğe nefes olmak üzere toprakla buluşturduk. Ülkemizde her geçen gün yeşile hassasiyet artmaktadır. Vatandaşlarımızın doğaya karşı bilinçleri her geçen gün artmaktadır. Ben bundan dolayı Alaşehirli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Geleceğe nefes için tüm vatandaşlarımızı toprağa ve yeşile daha fazla özen göstermeye davet ediyorum." dedi.