'GELECEK İÇİN YELKEN AÇANLAR' HATAY'DA YOLCULUKLARINI TAMAMLADI - Son Dakika

İKLİM değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 22 Nisan'da Hopa'dan 'Gelecek için yelken açıyoruz' sloganı ile yolculuğa çıkan Bear Sailing Yelken Takımı, son durakları Hatay'ın Arsuz ilçesine ulaştı.

Artvin Hopa'dan 22 Nisan'da yola çıkan Murat Tan ve arkadaşları, yolculuklarının son durağı Arsuz Madenli Limanı'na geldi. İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Artvin Hopa Limanı'ndan denize açılan yelkenli tekne, Arsuz Madenli Yat Limanı'na ulaştı. Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde başlatılan proje kapsamında yalnızca rüzgar gücü kullanılarak 23 günde Hatay Deniz Otobüsü (HADO) limanına ulaşan tekneyi Hatay Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcıları Bülent Ok ve İhsan Çakar ile birlikte Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ve vatandaşlar karşıladı. İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Yaşam, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Karbon Ayak izi konusunda farkındalık yaratmak için başlatılan proje 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' sloganıyla start aldı. 22 Nisan'da Türkiye'nin kuzeyindeki en uç limandan başlayan yolculuk, 14 Mayıs'ta güneydeki en uç limanında tamamlandı. Güvertesinde EXPO 2021 Hatay flaması taşıyan yelkenli teknenin kaptanı Murat Tan, Hatay Büyükşehir Belediyesine ve Arsuz Belediyesi yetkililerine, gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. (DHA)