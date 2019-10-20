Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 94-72

SALON: M. Sait ZarifoğluHAKEMLER: Murat Ciner, Cemil Uygül, Muzaffer VardalıOGM ORMANSPOR: Paris 12, Pelin Derya Bilgiç 12, Robinson 14, Ogunbowale 28, Nilay Kartaltepe 17, Leedham, Damla Gezgin 11, Naile Çırak, Yeliz Doğan, Öykü Taşkın, Ladin ÖzelGELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Coffey 12, Melis Talay 6, Marginean 12, Manso 18, İlayda Güner 8, Meltem Avcı 10, Gökşen Fitik 3, Feride Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş1'İNCİ PERİYOT: 25-24DEVRE: 55-423'ÜNCÜ PERİYOT: 78-58
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında OGM Ormanspor, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 94-72 mağlup etti.