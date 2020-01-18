Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor: 86-67 - Son Dakika
Son Dakika Spor Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor: 86-67 - Son Dakika Spor

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor: 86-67

6 saat önce

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Sertan Kırklar (xx), Erhan Gürsel (xx)GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgan Haley Tuck (xx) 17, Gökşen Fitik (xx) 9, Brittney Chrisanti Sykes (xxx) 18, Alexandria Bentley (xxx) 18, İlayda Güner (x) 2, Lara Sanders (xx) 10, Gabriela...

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor: 86-67, System.String[]

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Sertan Kırklar (xx), Erhan Gürsel (xx)

GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgan Haley Tuck (xx) 17, Gökşen Fitik (xx) 9, Brittney Chrisanti Sykes (xxx) 18,  Alexandria Bentley (xxx) 18, İlayda Güner (x) 2, Lara Sanders (xx) 10, Gabriela Marginean (xx) 12

OGM ORMANSPOR: Angelica Danielle Robınson (xx) 15, Courtney Lynne Paris (x) 6, Nilay Kartal Tepe (xx) 14, Pelin Derya Bilgiç (xx) 12, Johannah Alison Leedham (x) 4, Damla Gezgin (x) 4, Arİke Paulİna Ogunbowale (xx) 12

1'İNCİ PERİYOT: 20-22

2'NCİ PERİYOT: 47-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-57

Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) 15'inci haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında karşılaştığı OGM Ormanspor'u 86-67 mağlup etti.


basketbol, Çukurova, Karaçam, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Shane Larkin, Avrupa Ligi tarihine geçti
Shane Larkin, Avrupa Ligi tarihine geçti Vedat'ın sarı kartı gündem oldu: Haber gitmiştir zaten Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 23:02:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor: 86-67 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]