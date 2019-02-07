Son Dakika Haberleri: Gelecek ‘Mutfak Akademi’de pişiyor

Gelecek ‘Mutfak Akademi’de pişiyor

17 dakika önce

BTSO tarafından hizmet sektörüne yönelik geçen sene hayata geçirilen 'BTSO Mutfak Akademi', sektörün nitelikli istihdamına katkı sağlıyor.

Gelecek ‘Mutfak Akademi’de pişiyor, System.String[]
BTSO tarafından hizmet sektörüne yönelik geçen sene hayata geçirilen 'BTSO Mutfak Akademi', sektörün nitelikli istihdamına katkı sağlıyor. Alanında Türkiye'nin en büyük eğitim mutfağı olan merkez, profesyonel eğitim kadrosu ve modern eğitim alanlarıyla model oluyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:40 

Türkiye, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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