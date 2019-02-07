Gelecek ‘Mutfak Akademi’de pişiyor
17 dakika önce
BTSO tarafından hizmet sektörüne yönelik geçen sene hayata geçirilen 'BTSO Mutfak Akademi', sektörün nitelikli istihdamına katkı sağlıyor.
BTSO tarafından hizmet sektörüne yönelik geçen sene hayata geçirilen 'BTSO Mutfak Akademi', sektörün nitelikli istihdamına katkı sağlıyor. Alanında Türkiye'nin en büyük eğitim mutfağı olan merkez, profesyonel eğitim kadrosu ve modern eğitim alanlarıyla model oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:40
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