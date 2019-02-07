Gelecek ‘Mutfak Akademi’de pişiyor

BTSO tarafından hizmet sektörüne yönelik geçen sene hayata geçirilen 'BTSO Mutfak Akademi', sektörün nitelikli istihdamına katkı sağlıyor.

BTSO tarafından hizmet sektörüne yönelik geçen sene hayata geçirilen 'BTSO Mutfak Akademi', sektörün nitelikli istihdamına katkı sağlıyor. Alanında Türkiye'nin en büyük eğitim mutfağı olan merkez, profesyonel eğitim kadrosu ve modern eğitim alanlarıyla model oluyor.

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