Son Dakika Haberleri: Gelecek Ne Kadar Yakın?

Gelecek Ne Kadar Yakın?

1 saat önce

Gazeteci Ebru Baki, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Ebru Baki, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Dijitalleşme hakkında konuşan Baki, şunları kaydetti: "İnternet hesabı almakta zorlandığımız günlerden bir tuş ile dünyanın bir ucundaki arkadaşımla telekonferans yapabildiğim günlere geldim. Hal böyleyken dijital gelecek çok da uzak görünmüyor."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:33 

Sektörel, Ekonomi
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