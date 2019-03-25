Gelecek Ne Kadar Yakın?

Gazeteci Ebru Baki, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Ebru Baki, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Dijitalleşme hakkında konuşan Baki, şunları kaydetti: "İnternet hesabı almakta zorlandığımız günlerden bir tuş ile dünyanın bir ucundaki arkadaşımla telekonferans yapabildiğim günlere geldim. Hal böyleyken dijital gelecek çok da uzak görünmüyor."

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