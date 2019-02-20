Son Dakika Haberleri: Gelecek nesiller aile şirketini anlattı

Gelecek nesiller aile şirketini anlattı

1 saat önce

TAİDER ve TÜGİAD Bursa Şubesi tarafından düzenlenen "Aile Şirketlerine Gelecek Nesilden Bakış" toplantısında genç kuşaklar, şirketlerindeki bir önceki nesille ilişkiler, aynı kuşaklarla ilişkiler ve profesyonellerle ilişkiler konusunda yaşadıklarını aktardı.

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BUSİAD-TAİDER ve TÜGİAD Bursa Şubesi tarafından düzenlenen "Aile Şirketlerine Gelecek Nesilden Bakış" toplantısında genç kuşaklar, şirketlerindeki bir önceki nesille ilişkiler, aynı kuşaklarla ilişkiler ve profesyonellerle ilişkiler konusunda yaşadıklarını aktardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:55 

Bursa, Ekonomi
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