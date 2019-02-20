Gelecek nesiller aile şirketini anlattı
1 saat önce
TAİDER ve TÜGİAD Bursa Şubesi tarafından düzenlenen "Aile Şirketlerine Gelecek Nesilden Bakış" toplantısında genç kuşaklar, şirketlerindeki bir önceki nesille ilişkiler, aynı kuşaklarla ilişkiler ve profesyonellerle ilişkiler konusunda yaşadıklarını aktardı.
BUSİAD-TAİDER ve TÜGİAD Bursa
Şubesi tarafından düzenlenen "Aile Şirketlerine Gelecek Nesilden Bakış" toplantısında genç kuşaklar, şirketlerindeki bir önceki nesille ilişkiler, aynı kuşaklarla ilişkiler ve profesyonellerle ilişkiler konusunda yaşadıklarını aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:55
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