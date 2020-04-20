Gelecek nesillere oyunla hijyen eğitimi

Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Netmarble tarafından başlatılan "Oyna Öğren" oyun fikri yarışmasının kazananları belli oldu.

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere oyunla hijyen bilinci aşılamayı amaçlayan yarışmada 3 oyun fikri 40'ar bin TL nakit geliştirme desteği, mentorluk ve yatırım görüşmesi yapmaya hak kazanırken, 3 oyun fikri ise oyunların uygulamaya geçiş sürecinde mentorluk alacak.

Çocuk ve gençlerin temel hijyen kurallarını eğlenerek öğrenmesini sağlayacak dijital oyun fikri olan herkesin katılabildiği yarışmada, "Havalı Koşucular Şehri" adlı oyunuyla Baki Şahin Yimenicioğlu, "Diş Adam Şeker Diyarında" adlı oyunuyla Muzaffer Mert Aksu ve "Okul Öncesi Hijyen" adlı oyunuyla UrhobA da para ödülünün yanı sıra mentorluk ve yatırım görüşmesi yapmaya hak kazandı.



"Benim Kreşim" adlı oyunuyla EA Games, "Hijyen Okulu" adlı oyunuyla DiTale Games ve "Washigo" adlı oyunuyla Fatma Betül Güreş ise oyun fikirlerinin uygulamaya dönüşmesi süresince mentorluk alma hakkına sahip oldu.



"Oyna Öğren" oyun fikri yarışması, hijyen eğitiminin dijital dünya ve oyun teknolojileri ile yeniden oluşturulması ve böylelikle bireylerin temel hijyen kurallarını eğlenerek öğrenmesi amacıyla başlatıldı. Yarışmaya 30 oyun fikri başvuru yaparken, projeler yaratıcılık, özgünlük, hijyen gereksinimlerine dair doğru ve güvenilir bilgiler içermesi, oyunla kazanılan becerilerin hayata uygulanabilirliği, ulaşılabilirlik ve interaktivite gibi kriterlere göre değerlendirildi.