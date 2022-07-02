Gelecek Partili Aydın: "Bu Altılı Masa Bir Takım Kişisel Saiklerle Dağılır da İktidar Tekrar Bu İnsanlara Teslim Edilirse Dükkanları Kapatalım" - Son Dakika
Üye Girişi

Gelecek Partili Aydın: "Bu Altılı Masa Bir Takım Kişisel Saiklerle Dağılır da İktidar Tekrar Bu İnsanlara Teslim Edilirse Dükkanları Kapatalım"

02.07.2022 18:30

AVAZ Araştırma ve Strateji Merkezi, “Adalet” paneli düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin adalet yürüyüşü ve mitingini anımsatarak “Bu yürüyüşü hep birlikte sizlerle altı siyasi parti ve diğer tüm toplumdaki muhalefet dinamikleriyle birlikte yürüttüğümüzün hepimiz farkındayız” dedi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Bugün aynı çizgide toplandıysak, bir araya geldiysek, kişisel egolarımızdan, kişisel ikbal kaygılarımızdan hepsinden vazgeçeceğimiz bir sebep var...Adalet duygusu” diye konuştu. Gelecek Partisi Adalet Politikaları Başkanı Ali Aydın da “Bu seçimi kaybettiği takdirde bu altılı masa bir takım kişisel saiklerle dağılır da iktidar tekrar bu insanlara teslim edilirse dükkanları kapatalım” dedi.

AVAZ Araştırma ve Strateji Merkezi, "Adalet" paneli düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin adalet yürüyüşü ve mitingini anımsatarak "Bu yürüyüşü hep birlikte sizlerle altı siyasi parti ve diğer tüm toplumdaki muhalefet dinamikleriyle birlikte yürüttüğümüzün hepimiz farkındayız" dedi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Bugün aynı çizgide toplandıysak, bir araya geldiysek, kişisel egolarımızdan, kişisel ikbal kaygılarımızdan hepsinden vazgeçeceğimiz bir sebep var...Adalet duygusu" diye konuştu. Gelecek Partisi Adalet Politikaları Başkanı Ali Aydın da "Bu seçimi kaybettiği takdirde bu altılı masa bir takım kişisel saiklerle dağılır da iktidar tekrar bu insanlara teslim edilirse dükkanları kapatalım" dedi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Gelecek Partisi Adalet Politikaları Başkanı Ali Aydın, Ankara Gençlik Parkı Kültür Merkezi 'Büyük Sahne' salonunda AVAZ Araştırma ve Strateji Merkezi'nin düzenlediği 'Adalet' konulu panele katıldı.

GÜLİZAR BİÇER KARACA: ADALET AHLAK, ADALET VİCDAN, ADALET HAKKANİYET, ADALET EMPATİ DEMEKTİR. TABİ ÜLKEMİZDE BUGÜN MAALESEF YOK

Panelde konuşan CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, şunları söyledi:

"Hukuk ve adalet aynı kavramlar mıdır? Eğer hukuk ve adalet aynı kavramlar olsaydı ki kavram karmaşasına böyle başlamak isterim. Adalet binalarında adalet sarayı yazar ve adaletin simgeleriyle donatılır. Eşitlikle ilgili güzel sözlerle duruşma salonları süslenir. Ama tabi ki duruşma salonlarına adalet salonu adını verirler. Peki adalet sağlanmış olur mu? Hayır. Adalet aslında bambaşka bir şey. Adalet çok daha derin. Adalet ahlak, adalet vicdan, adalet hakkaniyet, adalet empati demektir. Tabi ülkemizde bugün var mı? Hepimizde biliyoruz ki maalesef yok. Adaleti sadece mahkeme salonları değil, yaşamamız boyunca varlığını hissettiğimiz, ancak 'var mı' diye sorulduğunda ancak onu kaybettiğimiz zaman ya da adaletsizliğe uğradığımızda farkına vardığımız bir kavram. Sağlık gibi hava gibi.

Sağlınızı kaybetmediğimiz zaman sağlığın farkına varmayız. Ne zaman ki sağlığı kaybettik o zaman bir sağlık bilinci ve kavramının varlığını anlarız. Adalet de tıpkı onun gibi diye düşünüyorum…Toplumun adaletsizliğe karşı yaşadıklarının bir hak ihlali, adaletsizlik olduğunun farkına vardığı ve bu farkındalık ile onu birinci sırada talep etmeye başladığında o yoksulluk da eğitim hakkına erişim de sağlık hakkına erişim de birçok alanda kamuda liyakat ve adaletsizliklere karşı dur diyebileceğimiz bir süreci beraber yaşayabiliriz diye düşünüyorum."

"BEŞLİ ÇETELERE, 128 KEZ VERGİ AFFI GETİRİP O BÜTÇEDE BENZİN, AKARYAKIT VE DOĞALGAZA 47 MİLYAR DAHA VERGİ ALINACAĞININ DÜZENLENMESİ VERGİDE ADALETSİZLİĞİ KÖRÜKLEDİ"

Karaca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlayan adalet yürüyüşüne ve adalet mitingini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz  süreçte altılı masanın aslında bir araya gelmesi, altı farklı siyasi partinin bir araya gelmesi toplumun hedeflediği, toplumun yoksunluğunu hissettiği ama isimlendiremediği adaletsizliklere son vermek ve bu ülkeyi yeniden bir tek kişinin iradesinden toplumun ortak aklıyla yönetileceği, milletin iradesinin hakim kılınacağı bir demokratik mücadele, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreciyle aslında bu yürüyüşü hep birlikte sizlerle altı siyasi parti ve diğer tüm toplumdaki muhalefet dinamikleriyle birlikte yürüttüğümüzün hepimiz farkındayız.

Geçtiğimiz günlerde bütçe hakkı, toplumun, milletin elinden gasp edilen bütçe hakkını kullanamayan millet Meclis'ten bir bütçe geçtiğini duydu. Yüzde 40 kamu çalışanlarına zam geldi. Dün asgari ücret açıklandı. Yüzde 30 asgari ücrete zam geldi. Fakat toplumda bu görüşmeler yapılırken vicdanlar bunu çok kabul etmedi. Belli çevrelere, Sayın Genel Başkanımızın ve bizlerin ifade ettiği gibi beşli çetelere, 128 kez vergi affı getirip o bütçede benzin, akaryakıt ve doğalgaza 47 milyar daha vergi alınacağının düzenlenmesi vergide adaletsizliği körükledi. Belli bir kesimden 128 kez 'vergi almayacağım senden' deyip affediyorsun ama 2021 yılında bir yıl boyunca '31,5 milyar lira sizden ÖTV alacağım' diyorsun altı ayda bunu toplayıp kalan altı ay için '47 milyar lira daha alacağım' diyorsun. Vergide adaletsizliktir bu… Bütün eşitsizliklerin ortadan kaldırıldığı, toplum vicdanının adalete olan susamışlığın ortadan kalktığı bir ülkeyi kurduğumuz gün adaletsizleri ortadan kaldırdığımız gün bizim ülkemizde demokrasi olacak, eşitlik olacak, hak hukuk adalet yürüyüşü son bulacak diye düşünüyorum.

AYDIN: "ÜLKE BU SEÇİMİ KAYBETMEMELİ. BU SEÇİMİ KAYBETTİĞİ TAKDİRDE DÜKKANLARI KAPATALIM"

Gelecek Partisi Adalet Politikaları Başkanı Ali Aydın da şunları söyledi:

"Maalesef mevcut iktidar belki çok iyi niyetlerle çıktı bizim de hayır dualarımızı almıştır kabul edelim… Ama geldiğimiz nokta itibariyle sadece kuralları ya da kurumları değil, kavramları, algıları, gelenekleri ve töreleri de mahvetmiş bulunuyor. ve biz çok zor şartlarda bu göreve talip olduk, Allah yardımcımız olsun…Altılı masa bu manada çok güzel işler başarıyor…

Bu seçimi ülke kaybetmemeli. Bu seçimi kaybettiği takdirde, 6'lı masa kişisel saiklerle dağılır da iktidar tekrar bu insanlara teslim edilirse dükkanları kapatalım."

POYRAZ: BUGÜN AYNI ÇİZGİDE TOPLANDIYSAK KİŞİSEL EGOLARIMIZDAN VAZGEÇECEĞİMİZ BİR SEBEP VAR. BİZİ VAR EDEN DURAN ADALET DUYGUSU

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da şöyle konuştu:

"Biz ne oldu da 2022 yılında adaleti konuşmak zorunda kalıyoruz. Ne eksildi…Sınırlarımız aynı, kurumlar aynı bununla birlikte birçok 21'inci yüzyıla uygun teknolojik gelişmelere sahibiz. Değişen ne? Değişen kamusal insan türü... Hepimizi bireyselleştirdiler. Ekonomik kaygılarımız bireyselleştirildi. Başarı kaygılarımız bireyselleştirildi. Şimdi ne diyorlar? Kötü gün dostu… Ben kötü gün dostu istemiyorum. Benim kötü günümde herkes zaten programına ara verip gelir beni görür. Ben iyi günde dost istiyorum. Başarılarınızı, başarılarımı, kendi başarısı gibi kabul edecek dostlar istiyorum. Hepimizin ihtiyacı olan bunlar. İşte bunların hepsinin tek tek avucumuzdan kayması bizde adalet yoksunluğunu oluşturmaya başladı.

Bugün Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem…Hangi mahkeme kararında anayasaya atıf duydunuz. Anayasaya atıf olmaz mahkeme kararında. İlgili ceza kanununa atıf olur. Anayasa o ceza kanununu uygulayacak yargıçlara, ilgili birimlere ve toplumun tamamına hangi sınırlar içerisinde olmaları gerektiğini temin eden bir kılavuz metin. Anayasa, bugün Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem bununla birlikte anayasa değişikliği vesaire bunları konuşuyoruz. Ne bekliyoruz? Bize hazırlanacak bir anayasa, değişiklik teklif edecek bir anayasa ya da yeni bir anayasa hayatımıza ışık mı olacak zannediyoruz. Hayır. Bu anayasayı merkeze alarak yarın öbür gün bu iktidarın 20 yıldır kendine yarattığı konfor alanını yıkıp şeffaf, denetlenebilir, denetlendikten sonra hesap verebilir, bir sistemle kanunu uygulayan tüm birimlerin buna yargıç, kamu görevlisi, bürokrat dahil, bunlarının hepsinin görevlerini layıkıyla yapıp yapmadıklarının ve o göreve layık olup olmadıklarının tespiti ve denetimi için bir üst normdur anayasa. O yüzden bizde ciddi bir anlam karmaşası oluşmuş hepimizde. Eğer burada başlangıç kendimizden öngörmezsek ne mensubiyet hissettiğimiz siyasi partilere ne mensubiyet hissettiğimiz ideolojilere bir katkı sağlamamız mümkün değil. Kavramların içini boşaltıldı. 20 yıl önce bunu yaptılar.

Bugün siyasette varsak, bir mücadelede bulunuyorsak, bu salondaysak aslında bu bizim farkındalığımızla alakalıdır. Sesimizi daha çok çıkartamadık, tepkimizi daha çok veremedik. Zamanında bunu göremedik. Birbirimizi itham etmeyi bırakacağız. Eğer bugün aynı çizgide toplandıysak, bir araya geldiysek, kişisel egolarımızdan, kişisel ikbal kaygılarımızdan hepsinden vazgeçeceğimiz bir sebep var. Bizi var eden içimizde kor gibi duran adalet duygusu."

YORUMLAR
500
Sivas Katliamı'nda Yaşamını Yitirenler Anılıyor.. Ulaş Karasu: 'Sivaslılar Olarak Bizler de Buranın Utanç Müzesi Olmasından Asla Gocunmayız' Sivas Katliamı'nda Yaşamını Yitirenler Anılıyor.. Ulaş Karasu: 'Sivaslılar Olarak Bizler de Buranın Utanç Müzesi Olmasından Asla Gocunmayız' Atila Sertel: 'Şans Oyunları İki Yıldır Denetlenmiyor' Atila Sertel: 'Şans Oyunları İki Yıldır Denetlenmiyor'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelecek Partili Aydın: 'Bu Altılı Masa Bir Takım Kişisel Saiklerle Dağılır da İktidar Tekrar Bu İnsanlara Teslim Edilirse Dükkanları Kapatalım' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:51 Tel Rıfat'ta SMO cephe hattına askeri takviye gönderdi
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
17:10 Rapçi Ben Fero'nun Sacha Boey'in fotoğrafına yaptığı yorum taraftarları kızdırdı
16:44 Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı
16:41 Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı
16:34 Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 18:39:43. #1.12#
SON DAKİKA: Gelecek Partili Aydın: "Bu Altılı Masa Bir Takım Kişisel Saiklerle Dağılır da İktidar Tekrar Bu İnsanlara Teslim Edilirse Dükkanları Kapatalım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement