Gelecek Partili Yardım Adana'daki Ukraynalıları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gelecek Partili Yardım Adana'daki Ukraynalıları ziyaret etti

07.03.2022 14:04
Gelecek Partili Yardım Adana'daki Ukraynalıları ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım, Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım, Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Yardım, beraberindeki İl Başkanı Ebubekir Yıldırım ve diğer partililerle derneği ziyaret ederek, Ukraynalı ailelerle görüştü.

Yardım'ın ziyaretinde bir konuşma yapan Dernek Başkanı İrem Tarı, "Desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bizim çocuklarımız iki vatandaşlı. Bizim canımız yanarken Türkiye'nin de canının yandığını düşünüyorum. Biz aynı ekmeği yiyoruz, aynı suyu içiyoruz. Benim iki vatanım var, Türkiye ve Ukrayna. Bugün Ukrayna için savaşmaya hazırım. Allah korusun Türkiye'de böyle bir şey olursa yine savaşmaya hazırım." diye konuştu.

Türkiye'ye gelen aileleri yerleştirecek yer bulmak istediklerini belirten Tarı, resmi kurumların yardımına ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Yardım da, her şeyin bir an önce düzelmesini dilediklerini vurguladı.

YORUMLAR
500
Savaş bitsin diye 40 koç kesti Savaş bitsin diye 40 koç kesti TESK Başkanı Palandöken: Rusya-Ukrayna savaşı gıda krizine neden olmaz TESK Başkanı Palandöken: Rusya-Ukrayna savaşı gıda krizine neden olmaz

Gelecek Partisi, Ukrayna, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelecek Partili Yardım Adana'daki Ukraynalıları ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
13:52 Mart, kazma kürek yaktıracak! Bir uyarı da AKOM'dan geldi: 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışı yolda
13:48 Ukrayna'dan yürek parçalayan görüntüler! Ülkeden kaçmak isteyen insanlar tren istasyonunu doldurdu
13:40 Ali Koç'un dev maça gelmeme nedeni anlaşıldı! Almanya'ya giderek Löw'le görüşmüş
13:28 Amerikalı aktör Sean Penn, Zelenski'yle yaptığı görüşmeyi anlattı: Ondan çok etkilendim
13:18 İsrail'de hazırlıklar başladı! İşte Erdoğan ve Herzog'un gündeminde olan 4 başlık
13:07 İngiltere'nin Ukrayana'ya mali desteği sürüyor: Son olarak 100 milyon dolarlık hibe kararı verildi!
13:03 Yatırım uzmanı İslam Memiş konuştu: Altın öyle yükselecek ki, fiziki olarak bile alınamayacak!
12:51 Berat Albayrak kitap çıkarıyor! "Burası Çok Önemli" kitabının konusu ise ekonomi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 14:11:13. #1.13#
SON DAKİKA: Gelecek Partili Yardım Adana'daki Ukraynalıları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement