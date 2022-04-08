Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığına Hakan Tokaç getirildi - Son Dakika

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığına Hakan Tokaç getirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Gelecek Partisinin teşkilat çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bugün iki ismin daha partide görev aldığı belirtilen açıklamada, Hakan Tokaç'ın Ankara İl Başkanlığına getirildiği, Gülnur Hayran'ın ise Genel Merkez'de görev almaya başladığı bildirildi.

Düzenlenen törenle Tokaç'a yetki belgesini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun verdiği kaydedildi.