Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığına Hakan Tokaç getirildi - Son Dakika
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Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığına Hakan Tokaç getirildi

08.04.2022 14:55
Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığına Hakan Tokaç getirildi

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığına Hakan Tokaç getirildi.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığına Hakan Tokaç getirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Gelecek Partisinin teşkilat çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bugün iki ismin daha partide görev aldığı belirtilen açıklamada, Hakan Tokaç'ın Ankara İl Başkanlığına getirildiği, Gülnur Hayran'ın ise Genel Merkez'de görev almaya başladığı bildirildi.

Düzenlenen törenle Tokaç'a yetki belgesini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun verdiği kaydedildi.

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Gelecek Partisi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığına Hakan Tokaç getirildi - Son Dakika


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