Gelecek Partisi esnaf için hükümete 8 maddelik öneride bulundu: Esnafı değil borcunu öteleyin - Son Dakika

Gelecek Partisi esnaf için hükümete 8 maddelik öneride bulundu: Esnafı değil borcunu öteleyin

08.12.2020 12:33
Gelecek Partisi esnaf için hükümete 8 maddelik öneride bulundu: Esnafı değil borcunu öteleyin, System.String[]

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbir kararları esnafın işlerini olumsuz şekilde etkilerken, bazı iş yeri sahipleri giderlerini karşılayamadığı için kepenk kapatmak zorunda kaldı. Gelecek Partisi konuyla ilgili olarak hükümete 8 maddelik bir öneride bulundu ve "Esnafı yalnızlığa mahkum etmeyin. Esnafı değil borcunu öteleyin" dedi.

Ülkemizde etkisini artıran koronavirüs salgınına karşı yeni kısıtlama tedbirleri getirilirken, bu durum 9 aylık süreçte en çok esnaf üzerinde etkili oldu. Kısıtlama ve tedbir kararları direkt olarak esnafın işini etkilerken, giderlerini karşılayamayan bazı iş yeri sahipleri dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.

Gelecek Partisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esnafı yalnızlığa mahkum etmeyin. Esnafı değil borcunu öteleyin" derken, hükümete 8 maddelik bir öneride bulundu.

Gelecek Partisi'nin hükümete yaptığı öneri şu şekilde:

1- Esnafın; kira, elektrik, su, doğalgaz gibi genel giderlerinin yarısı pandemi süresi sonuna kadar devlet tarafından üstlenilmeli. Yarısı için de 1 yıl ödemesiz ve faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır.

2- Geliri olmayan işletmelerin tüm vergi ve sigorta yükümlülükleri pandemi sürecinin bitimine kadar durdurulmalıdır.

3- Tüm işletmeler için kira stopajları pandemi dönemi boyunca kaldırılmalıdır.

4-17/04/2020 tarihinden sonra işe girmiş ve/veya ücretsiz izne gönderilmiş çalışanların da 7244 sayılı kanun kapsamına alınarak nakdi ücret desteğinden faydalanması sağlanmalıdır.

5- Pandemi süreci kapsamında SGK prim ödemesi tahakkuk ettirilmemiş çalışanlar için emekliliğine ilişkin sigorta priminin devlet desteğine alınması ile emeklilikte gün kaybının önüne geçilmelidir.

6- Aynı şekilde işverenler için de pandemi sürecindeki Bağ-Kur primleri hibe destek kapsamına alınmalıdır.

7- Vatandaşlarımızın 7256 sayılı yasa kapsamına giren borçlarının ödeme başlangıç tarihleri 1 yıl ertelenmeli ve 60 eşit taksite bölünerek ödeme kolaylığı sağlanmalıdır.

8- Maliye E-haciz işlemini 1 yıl boyunca uygulamamalıdır. 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun kapsamındaki alacaklara ilişkin icra takipleri de durdurulmalıdır.

Gelecek Partisi esnaf için hükümete 8 maddelik öneride bulundu: Esnafı değil borcunu öteleyin

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Son Dakika Ekonomi Gelecek Partisi esnaf için hükümete 8 maddelik öneride bulundu: Esnafı değil borcunu öteleyin - Son Dakika Ekonomi


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