ZONGULDAK - Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcıları Üstün ve Demir, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcıları Feramuz Üstün ve Doğan Demir, Zonguldak'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Üstün ve Demir, daha sonra Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Üstün, yaptığı açıklamada, herkesi kucaklayacak bir teşkilat istediklerini ve partililere bu yönde tavsiyede bulunduklarını belirterek, "Kırmızı çizgilerimiz vardır. PKK ve FETÖ dışında bu memleketin her kesiminden, mezhebinden, meşrebinden, kökeninden hiç insan ayırt etmeden herkesi kucaklayacaksınız." dedi.

Temiz ve şeffaf siyaset istediklerini vurgulayan Üstün, "İnsanlar siyasete girerken de siyasetin içerisinde olurken de mal beyanını versin. Bazen temiz, düzgün olmanın bedelleri var mıdır? Vardır ama bu bedeller hepimizin başımızın tacıdır. 'Toplum böyle olsun.' diye mücadelemize var gücümüzle devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını da eleştiren Üstün, bu sözleşmenin kadınların menfaatine olan bir uygulama olduğunu savundu.

Üstün, daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Basının gücünün ne kadar önemli olduğunu herkesin iyi bildiğini ifade eden Demir de en büyük taleplerinin özgür ve bağımsız basın olduğunu kaydetti.

Yerel basının önemine dikkati çeken Demir, "Ulusal basın Türkiye'de çok etkili olabilir ama gittiğim her yerde özellikle söylüyorum. Yerel basını mutlaka sahiplenmemiz, güçlendirmemiz lazım. Yerel basının ne kadar özgün olduğunu biliyoruz. Zor koşullarda nasıl emek verdiğini ve ayakta durduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Üstün ve Demir, daha sonra partilerinin Zonguldak'taki yerel yönetimler ve şehircilik başkanlığı bölgesel toplantısına katıldı.