6'lı masayı karıştıracak çıkış! Başbakanlık koltuğunun yeni talibi: Meral Hanım'ın değil, bizim hakkımız - Son Dakika
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6'lı masayı karıştıracak çıkış! Başbakanlık koltuğunun yeni talibi: Meral Hanım'ın değil, bizim hakkımız

23.09.2022 12:50

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, parlamenter sisteme geçilmesi halinde her fırsatta başbakan olacağını söyleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in pek de memnun olmayacağı bir çıkışta bulundu. Özdağ, yaptığı açıklamada "Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız. Meral Akşener, daha önce 'Başbakanlığa adayım' demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar" ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'na karşı ortak bir aday belirlemesi beklenen 6'lı masa, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, seçimi kazanmaları ve parlamenter sisteme geçilmesi durumunda başbakanlığın kendi hakları olduğunu belirtti.

"BİR GECE GELDİK, KOLTUĞUMUZ YOK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu yöndeki sözlerine atıfta bulunan Özdağ, "Meral Akşener, daha önce 'Başbakanlığa adayım' demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar. Bir gece geldik, koltuğumuz yok. O koltuğu bize millet vermişti, millet şimdi 'O koltuğu size yeniden vereceğiz' diyor. Birileri o koltuğu çalsa da millet bize geri verecek. Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız" ifadelerine yer verdi.

Gelecek Partisi'nden Akşener'in hoşuna gitmeyecek sözler: Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ

"O ZAMAN GELİNCE YARIŞIRIZ"

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, "Akşener, bu durumu nasıl karşılar" sorusuna Özdağ, "Meral Hanım 'Seçmen ne derse, sandıktan ne çıkarsa başımın tacı' demeyecek mi? Sandığa inanıyoruz. Milletimiz bize o zaman başbakanlığı yüzde 49 ile vermişti. Bir gece 'hülle' yaptılar. Adına da 'demokratik darbe' dediler. Şimdi diyoruz ki hak bizim. Milletimiz de hak teslimi yapar diye düşünüyoruz. Şimdi dayanışma halindeyiz, o zaman gelince yarışırız" yanıtını verdi.

ADAYLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAKLAR?

Açıklamasının devamında 6'lı masanın Cumhurbaşkanlığı'nı "kesinlikle kazanacağını" dile getiren Özdağ, "Parlamentoda da çoğunluğu kazanacağız. Orada her partinin temsilcileri olacak. Seçim kararı alındıktan bir hafta sonra adayımızı açıklayacağız. Bu aday herkesin, sosyalistlerin, ulusalcıların, Atatürkçülerin, milliyetçilerin, muhafazakârların, sağcıların ve solcuların hepsinin oy vereceği bir isim olacak" diye konuştu.

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