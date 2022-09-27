Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mente, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla buluştu - Son Dakika
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mente, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla buluştu

27.09.2022 14:06
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mente, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mente, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mente, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Mente, bir kafede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, her fırsatta parti teşkilatıyla buluştuklarını söyledi.

İllerdeki parti teşkilatlarını çok önemsediklerini dile getiren Mente, partinin her kademesinde görev alan üyelere de büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Seçimlere yaklaşılan bir dönemin yaşandığını ifade eden Mente, bu süreçte de herkese ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Mente, yapılacak seçimlerin önceki seçimlerden daha fazla önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seçim sathı mailine giriyoruz. Dolayısıyla teşkilatlarımızın hazır olması, sandık çalışmalarının yapılması koordinasyonlarımız, eğitimlerimiz, hazırlıklarımız başladı. Sonrasında artık takvim açıklandığında listeler olacak. Bu seçimlere de biz her siyasi parti gibi teşkilatımıza gideceğiz. Varsa eksiğimiz hep beraber çalışarak geliştirerek güçlü yanlarımızı büyüterek, zayıflıklarımızın da üstesinden gelerek biz güçlü bir teşkilat olarak da seçimlere katılacağız."

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Kaynak: AA

Gelecek Partisi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mente, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla buluştu - Son Dakika

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