Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı - Son Dakika

GELECEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da evinin önünde uğradığı saldırı sonucu yaralanarak hastanede tedaviye alındı. Ankara Valiliği, "Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" açıklaması yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da sabah saatlerinden evinden çıkıp aracına bineceği sırada kimliği belirsiz bir grubun silahlı ve sopalı saldırısına uğradı. Özdağ, aldığı darbelerle yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Başından ve yüzünden yaralanan Özdağ, kentteki özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıyla ilgili partiden yapılan açıklamada, "Selçuk Özdağ, Ankara'da aracına bineceği esnada, silahlı sopalı bir grubun saldırısına uğramıştır. Başından ve yüzünden aldığı darbeler neticesinde hastaneye kaldırılmış ve tedavisi devam etmektedir" denildi.