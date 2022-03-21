Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, gazetecilerle bir araya geldi

21.03.2022 15:20

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin Türkiye'nin her yerinde örgütlendiğini belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin Türkiye'nin her yerinde örgütlendiğini belirtti.

Yozgat'ta bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Özdağ, Nevruz'un yeni gün olduğunu, Türkiye'de de yeni bir güne başlamak gerektiğini, o günün de seçim günü olduğunu söyledi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir seçim yapacaklarını dile getiren Özdağ, "Siyaset hizmetle yarışla yapılır, siyaset nefret diliyle, tehditle, şantajla, sopayla, silahla yapılmaz. Siyaset iki şeyle, kelimelerle ve sözle yapılır." dedi.

Özdağ, 6 parti liderinin ayın 27'sinde yine bir araya geleceklerini ve siyasi parti seçim yasasını masaya yatıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Siyasi partiler bir yarış alanıdır, düşmanlık alanı değildir, rekabetimizi sandıkta yaparız. Bizler Gelecek Partisi olarak bir umut olarak, insanlara umut vaat ediyoruz. 6 parti birlikte yolculuk yapıyoruz. Bu yolculuğumuz güçlendirilmiş parlamenter sistem içindir. Bir vizyon, işbirliği birlikteliğidir. Türkiye'yi yeniden inşa etme, ihya etme çalışmasıdır. Gelecek Partisi Türkiye'nin her yerinde örgütlenmiştir, Türkiye'deki anketlerde iyi bir noktadadır. Bizim yaptığımız anketlerde daha iyi gözükmektedir."

YORUMLAR
500
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Çorlu'da gazetecilerle bir araya geldi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Çorlu'da gazetecilerle bir araya geldi Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate Şırnak'ta öğrencilerle bir araya geldi Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate Şırnak'ta öğrencilerle bir araya geldi

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:36 Sesi kısık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü malum Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:27 Kuyumcuların kurduğu Altınbank bu yıl içerisinde hizmete açılacak!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 17:19:38. #1.11#
SON DAKİKA: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement