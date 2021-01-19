Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

19.01.2021 20:06

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Bir vatandaş tarafından çekilen ve soruşturma dosyasına giren kayıtta, Özdağ'a saldıran 5 şüpheliden birinde tabanca, diğerlerinde ise sopa olduğu görüldü.

Saldırganların beyaz renkli bir araçla olay yerinde kaçma anları da görüntülere yansıdı.

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, emniyette ifade verdi.

Şüphelilerden G.T, olay günü arkadaşı A.G. ile iş aramaya gittiklerini, aracı park edip yaya olarak iş yerlerinin bulunduğu yere doğru ilerledikleri sırada A.G'nin Selçuk Özdağ ile tartıştığını gördüğünü öne sürdü.

A.G'nin Özdağ'a "Bu nasıl vatanseverlik. FETÖ'yü överek mi vatanseverlik oluyor. Sen nasıl milletin vekili olacaksın." dediğini iddia eden G.T, Özdağ'ın "Vatanseverliği sizden mi öğreneceğim?" diyerek kendilerine hakaret ettiğini savundu.

Bu sırada Özdağ'ın A.G'ye yumruk salladığını, kendisinin araya girip Özdağ'ı iterek uzaklaştırdığını iddia eden G.T, şöyle devam etti:

"Selçuk Özdağ yere düştü. Hatta düşerken demir korkuluğa çarptı. Yerden kalktığında Özdağ'ın kafasında kan olduğunu gördüm. Demir korkuluğa kafasını çarpmış olabilir. Özdağ, ayağa kalkarak, 'Bayram, silahımı çek, vur şu ...' diye bağırdı. Bayram diye seslendiği kişi elini beline atarak yanımıza gelince A.G, bu şahsı ellerinden tuttu ve iteleyerek engelledi. Bayram denilen şahıs silahını çekti. Biz de can havliyle oradan kaçmaya başladık."

Araçta iki kişi olduklarını, silah ve sopa kullanmadıklarını ileri süren G.T, aracın plakalarının olmadığını sonradan fark ettiklerini söyledi.

G.T, Özdağ'dan şikayetçi olduğunu kaydetti.

"Çeneme yumruk attı"

Şüpheli A.G. de G.T. ile iş aradıkları sırada sokakta Selçuk Özdağ ile karşılaştıklarını savundu.

Özdağ'a, "Siz daha önce milletvekilliği yapmış, milletimizin vergilerinden maaş almış bir insansınız. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında, 'Fetullah Hocaefendiye küfür etmek Allah'ın gücüne gider' ifadesi ve PKK hakkında olumlu ifadeleriniz hangi milli vicdana, hangi vatanseverliğe sığar?" diye sorduğunu, Özdağ'ın da "Vatanseverliği sizden mi öğreneceğim?" diyerek kendilerine hakaret edip saldırdığını savunan A.G, şu iddialarda bulundu:

"Özdağ, çeneme yumruk attı. Yanımda bulunan G.T. bizi ayırmak istedi. Ona da yumruk attı. Aramızda arbede çıktı, biz de kendimizi savunduk. Arbede sırasında Selçuk Özdağ yere düşerek bahçe korkuluğuna kafasını vurdu. Yerden kalkarken şoförü ya da koruması olan kişiye 'Bayram vur şu ..." diye bağırdı. Bu şahıs elini belinde doğru götürünce onu tutarak orada bulunan bir aracın üzerine doğru itekledim. Bize ateş edeceklerini düşündüğümüzden olay yerinden uzaklaştık."

- Özdağ'ın beyanı

Selçuk Özdağ ise ifadesinde 15 Ocak günü öğle saatlerinde Cevizlidere Mahallesi'ndeki evinden cuma namazı için çıktığını söyledi.

Kapının önünde genç birini gördüğünü dile getiren Özdağ, şunları kaydetti:

"Sağ tarafta bulunan aracıma doğru yöneldiğim esnada iki şahıs bir anda sopalarla bacaklarıma vurmaya başladılar. Ben döndüm ve şahıslara bağırmaya başladım. O esnada kafama darbe aldım. Bu şahıslara bağırırken eşkalini tam hatırlamadığım bir şahsın, iki araç arasından bana silah doğrulttuğunu gördüm. Apartmanın köşesine kadar iki şahısla boğuşmaya devam ettim. O esnada aracımın şoförü de araçta beni bekliyordu. Ondan üzerime kayıtlı silahımı getirmesini istedim. Ancak şoförüm beni duymadığı için silahı getiremedi. Beni darbeden şahıslar bir anda kaçmaya başladılar. İki şahıs beni darbederken, biri de şoförümün araçtan inmesini engellemiş."

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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