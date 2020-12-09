Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Üstün'ün Adapazarı ilçesindeki evine dün tüfekle ateş açtıktan sonra polisi arayarak kendisini ihbar etmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli S.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. S.A'nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirilmişti. Saldırı sırasında Üstün ve ailesinin evde olmadığı öğrenilirken, evin giriş katındaki verandanın camları kırılmıştı.

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