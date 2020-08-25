Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, muhalefet anlayışlarının körü körüne her şeyi reddetmek üzerine kurulu olmadığını söyledi.

Davutoğlu, kentte bir düğün salonunda düzenlenen partisinin il kongresinde, Tekirdağ'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Karadeniz'de doğal gaz bulunmasına sevindiğini belirten Davutoğlu, "İnşallah buradan ülkemiz için hayırlı bir kapı aralanır." ifadesini kullandı.

Bulunan gazın ekonomik değerinin yüksek olması umudunu taşıdığını vurgulayan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemize ciddi bir katkı sağlar diye mutlu oldum. İnşallah bulunan gazın teknik ve ekonomik yönlerini şeffaf bir şekilde millete, bizlere anlatırlar diye bekledim. Onun için hemen tebrik ve destek mesajı yayınladık. Ülkemize bir nebze katkıda bulunan herkes başımızın tacıdır. Bizim muhalefet anlayışımız körü körüne her şeyi reddetmek üzerine kurulu değildir. Bizim muhalefet anlayışımız dört esas üzerinedir; güzel işi takdir, iyi uygulamaları teşvik, olumsuz uygulamaları açık, net ve yapıcı eleştiri ve her konuda alternatif çözüm yolları önerme."

Davutoğlu, daha sonra partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.