Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Bitlis'te - Son Dakika

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin çalışmalarına destek vermek amacıyla Bitlis'e geldi.

Tatvan'daki bir otelde Sivil Toplu Örgütleri temsilcileri, kanaat önderleri ve partililerle birlikte kahvaltı programı düzenleyen Davutoğlu, burada yaptığı konuşmasında, partisinin hedeflerini anlattı. 44 ilde teşkilatlanarak, 1 Kasım'da büyük kongrelerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Davutoğlu, "Gelecek Partisi kurulduktan sonra Türkiye sathında çok süratle örgütlenme çalışmaları içerisine girdik. Türkiye'nin her yerinde bu çalışmalar neticesinde siyasi tarihte çok az görülür bir fırsatla 44 ilde örgütlenerek, 1 Kasım'da büyük kongremizi de gerçekleştirdik. Biz her zaman bunu savunduk. Kendi vizyonumuza uyan herkesle konuşuruz. Ama bizi bir sınıra bir yere hapsetmek isteyenler bilsinler ki bizi hiçbir yere hapsedemezler" dedi.Davutoğlu daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Esnafla bir süre sohbet eden Davutoğlu, daha sonra Bitlis'e geçerek burada parti teşkilatını ziyaret etti. Bitlis'te de esnaf ziyareti gerçekleştiren Davutoğlu, buradan da Muş'a gitti.