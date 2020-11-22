Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bitlis'te Açıklaması - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bitlis'te Açıklaması

22.11.2020 16:47
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bitlis'te Açıklaması, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

Eşi Sare Davutoğlu ile Tatvan ilçesindeki bir otelde kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Davutoğlu, halktan kopuk hiçbir siyasi hareketin başarılı olamayacağını söyledi.

Halkla ve sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye'nin her köşesinde buluşamayan siyasi irade ve hareketlerin halktan koptuğunu ifade eden Davutoğlu, bu nedenle partiyi kurduktan sonra Türkiye sathında süratle örgütlenme çalışmalarına başladıklarını aktardı.

Türkiye'nin her yerinde bu çalışmalar yaklaşık 44-45 ilde kongreleri tamamlayıp büyük kongreye hazırlandıklarını belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:

"1 Kasım'da büyük kongremizi yaptık. 1 Kasım'dan bu yana üç hafta geçti. Gerek dünya gerek Türkiye'de çok önemli gelişmeler yaşandı. Şunu bir kez daha ifade ediyorum. Türkiye'nin bir bütün olarak demokratikleşmesini sağlayacağız. Bu demokratikleşme paketi içinde yeni bir siyasal sistem, yeni bir anayasal düzen ve bütünüyle insan haklarına dayalı yeni bir adalet anlayışını egemen kılacağız. Doğu ve Güneydoğu ile Türkiye'nin her yerinde ötekileştirmeye ve dışlamaya karşı kapsayıcılığı, kardeşliği ve eşit vatandaşlığı savunacağız."

Davutoğlu, daha sonra beraberindekilerle Tatvan'da esnafı ziyaret etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bitlis'te Açıklaması - Son Dakika


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