Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa'da gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümüne ilişkin, "Hangi niyetle ve kim tarafından organize edilirse edilsin, bu toprakları işgal etmek isteyen, sömürmek isteyen her güce karşı Şanlıurfa'nın iradesi bize rehber olacak." dedi.

Davutoğlu, kentteki otelde gazetecilerle bir araya gelerek parti çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü tebrik eden Davutoğlu, o dönemin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle andığını belirtti.

İstiklal ateşinin hep yüreklerinde yanacağını ifade eden Davutoğlu, "Hangi niyetle ve kim tarafından organize edilirse edilsin, bu toprakları işgal etmek isteyen, sömürmek isteyen her güce karşı Şanlıurfa'nın iradesi bize rehber olacak. Harran, ilk ziraat ve ilk tarımın yapıldığı yerdir. Göbeklitepe'nin keşfiyle birlikte bütün dünyanın dikkatlerini üzerine çeken bir yerdir. Bizim insanlık tarihi olarak ta menşeimiz Şanlıurfa'dır. İstiklal tarihimiz olarak da onurumuz Şanlıurfa'dır." diye konuştu.

Türkiye'nin her yerini dolaştıklarını ve vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dinlediklerini söyleyen Davutoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir zaruret gereği eğer ramazan ayında kapanma gerçekleşecekse ki gerçekleşebilir, gerçekleşmelidir de bu vaka artışları dolayısıyla. Devlet, esnafımızın kira, doğal gaz, elektrik, su faturalarını bu kapanma süresince karşılamalı, çiftçilerimize girdi maliyetlerini azaltacak şekilde gübre, yem ve mazot desteği verilmeli, kısa çalışma ödeneği tekrar uygulamaya konulmalı ve işsizlerimize hane başına çok ciddi bir katkıda bulunulmalı."

Konuşmasının ardından Davutoğlu, partisine katılan yazar İlhami Işık'a rozetini takarak tebrik etti.