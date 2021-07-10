Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, nikah şahitliği yaptı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzurum'da partisinin Karaçoban İlçe Başkanı Hamdi Çağlar'ın nikah şahitliğini yaptı.

Partisince düzenlenen ilçe gezileri ve partililerle tanışma toplantılarına katılmak üzere kente gelen Davutoğlu; Tekman, Hınıs, Karayazı, Karaçoban ve Köprüköy ilçelerini ziyaret etti.

Gittiği ilçelerde vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Tekman'da vatandaşlara hitap eden Davutoğlu, seçim olmamasına rağmen insanların kapısını çaldıklarını ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Palandöken Tüneli'nin yapımına ilişkin çalışmaların başbakanlığı döneminde başlatıldığını ifade eden Davutoğlu şöyle konuştu.

"Tekman'ın yol sorunları var onları iyi biliyorum. Başbakan olduğumda Erzurum'a geldiğimde tünelin yapımı için talimatları vermiş ve yolun iyileştirilmesi için çalışmalar başlatılmıştı. 160 kilometrelik yolu 46 kilometreye düşürecek yol için gerekli olan Palandöken Tüneli'nin yapımı için hazırlıklar başlamıştı. Ancak 5 yıl geçti hiçbir hazırlık yapılmadığını görüyorum ve sizlere bir kez daha sesleniyorum. İnşallah hepimizin boynunu borcudur, Tekman-Palandöken arasındaki yolu 46 kilometreye düşürmek için tünel mutlaka yapılacaktır. Bu size bizim namus sözüdür."

Partililerle birlikte Hınıs ve Karayazı ilçelerini de ziyaret eden Davutoğlu, Karaçoban'a geçerek burada partisinin İlçe Başkanı Hamdi Çağlar'ın nikah şahitliğini yaparak çifte mutluluklar diledi.

Davutoğlu ve beraberindekiler daha sonra Köprüköy ilçesine geçerek burada vatandaşlarla bir araya geldi.