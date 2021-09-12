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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da temaslarda bulundu

12.09.2021 16:53
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da temaslarda bulundu, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulundu.

Partisince kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısına katılan Davutoğlu, Kulp, Hani ve Lice ilçelerini ziyaret ettiğini, tekrar kente geleceğini ve diğer ilçeleri de ziyaret edeceğini belirtti. Diyarbakır'ın Türkiye'de siyasette odak şehirlerinden olduğunu dile getiren Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bu kez ziyareti 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne denk getirmek istedik. O yıllarda üniversite çağlarındaydık. Farklı görüşlere mensup gençler önce birbirleriyle çatıştırıldı. Çok büyük acılar yaşadık ve arkadaşlarımızı kaybettik. 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü. Bütün özgürlükler askıya alındı. Partiler kapatıldı. Bu acılardan hemen herkesin nasiplendiği tarihte en çok da Diyarbakır hapishanesi böyle karanlık bir dönemin sembolü haline geldi. İnsan onuru ayaklar altına alındı."

Davutoğlu, insan onuruna dayanan, her vatandaşın ana dilini, kimliğini reddetmeyen bir anlayışla yolsuzluk ve yoksulluğa karşı mücadele eden temiz bir siyaset için partilerini kurduklarını ifade etti.

Daha sonra Davutoğlu, 12 Eylül darbesinin 41. yılı dolayısıyla merkez Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklama yaparak, o dönemde yapılan işkenceleri kınadı.

İlçenin Emek Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Davutoğlu vatandaşlarla da görüştü. Ziyaret ettiği bir fırında Davutoğlu'na çörek ikram edilirken, bazı vatandaşlar da yüksek geldiği gerekçesiyle elektrik faturalarını gösterdi.

Davutoğlu, partisinin merkez Kayapınar ve Bağlar ilçe başkanlıkları binasının açılışını gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da temaslarda bulundu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da temaslarda bulundu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da temaslarda bulundu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da temaslarda bulundu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da temaslarda bulundu

12 Eylül Darbesi, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da temaslarda bulundu - Son Dakika


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