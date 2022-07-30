Davutoğlu: "54 TL ile Üretici Ancak 3 Dolar Alır. 2015 Fiyatının Bugünkü Karşılığı 105 TL İdi" - Son Dakika
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Davutoğlu: "54 TL ile Üretici Ancak 3 Dolar Alır. 2015 Fiyatının Bugünkü Karşılığı 105 TL İdi"

30.07.2022 23:35
Davutoğlu: "54 TL ile Üretici Ancak 3 Dolar Alır. 2015 Fiyatının Bugünkü Karşılığı 105 TL İdi"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “2015’te dolar 2.65 TL iken, fındığa 15.84 TL vermiştik; yani 7 yıl önce fiyat 5.96 dolardı. 54 TL ile üretici ancak 3 dolar alır. 2015 fiyatının bugünkü karşılığı 105 TL idi. 2015’te 1 kg fındıkla 4 litre mazot alınıyordu; şimdi ise 2 litre. Mağdur edilen üreticimizi koruyacağız” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "2015'te dolar 2.65 TL iken, fındığa 15.84 TL vermiştik; yani 7 yıl önce fiyat 5.96 dolardı. 54 TL ile üretici ancak 3 dolar alır. 2015 fiyatının bugünkü karşılığı 105 TL idi. 2015'te 1 kg fındıkla 4 litre mazot alınıyordu; şimdi ise 2 litre. Mağdur edilen üreticimizi koruyacağız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatını 54 lira açıklamasına tepki gösterdi. Davutoğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"2015'te dolar 2.65 TL iken, fındığa 15.84 TL vermiştik; yani 7 yıl önce fiyat 5.96 dolardı. 54 TL ile üretici ancak 3 dolar alır. 2015 fiyatının bugünkü karşılığı 105 TL idi. 2015'te 1 kg fındıkla 4 litre mazot alınıyordu; şimdi ise 2 litre. Mağdur edilen üreticimizi koruyacağız."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu: '54 TL ile Üretici Ancak 3 Dolar Alır. 2015 Fiyatının Bugünkü Karşılığı 105 TL İdi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu: "54 TL ile Üretici Ancak 3 Dolar Alır. 2015 Fiyatının Bugünkü Karşılığı 105 TL İdi" - Son Dakika
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