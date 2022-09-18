Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu "Sultanbeyli Buluşması"na katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu "Sultanbeyli Buluşması"na katıldı Açıklaması

18.09.2022 21:54
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu "Sultanbeyli Buluşması"na katıldı Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 28 Şubat'a sözde değil özde direnenlerin partisi olduklarını belirterek "28 Şubat'ın her türlü zulmünü gördük. Bir daha bu zulmün yaşatılmasına izin vermeyeceğiz.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 28 Şubat'a sözde değil özde direnenlerin partisi olduklarını belirterek "28 Şubat'ın her türlü zulmünü gördük. Bir daha bu zulmün yaşatılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen "Sultanbeyli Buluşması" programına katılan Davutoğlu, gençlerin kendisine enerji verdiğini söyledi.

Terör örgütlerine karşı en kararlı mücadeleyi verdiğini belirten Davutoğlu, hukuksuzluğa asla müsaade etmediğini söyledi.

Demokrasi ve adalete önem verdiklerini vurgulayan Davutoğlu, 17 Eylül'ün eski başbakanlardan Adnan Menderes'in şehadete yürüdüğü gün olduğunu anımsatarak "Biz 12 Eylül'e karşı direnenlerin partisiyiz. Sağdan da soldan da 12 Eylül'de hapishaneyi tatmış olan kardeşlerimiz var. Biz 28 Şubat'a direnenlerin partisiyiz, sözde değil özde direnenlerin. 28 Şubat'ın her türlü zulmünü gördük. Bir daha bu zulmün yaşatılmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Davutoğlu, kendi iktidarlarında düşünce özgürlüğü olacağını dile getirerek şefkat, sevgi ve irfan nesli yetiştireceklerini anlattı.

İktidarlarında yapacakları ilk bütçenin en önemli hedefinin gelir adaletini sağlamak olacağına dikkati çeken Davutoğlu, "Asgari ücreti uluslararası standartlara getireceğiz. Enflasyonun üstünde asgari ücret vereceğiz ve asgari ücretin brütünü net olarak ödeyeceğiz. Yetmedi, asgari ücretten alınan işçiden alınan SGK primlerini de devlet verecek. Emekli maaşları mı? Emeklilerimize söylüyorum. Hiçbir emekli maaşı asgari ücretin altında olmayacak." ifadelerini kullandı.

EYT sorununu da çözeceklerini vurgulayan Davutoğlu, siyasi ahlak yasasını getireceklerini söyledi.

Sultanbeyli'nin sorununu çözmenin boyunlarının borcu olduğunu aktaran Davutoğlu, "İnşallah gün yakındır. Gün bugündür. Allah sizden razı olsun. Zor günlerde bize enerji verdiniz. Yüreğinizle geldiniz ve hiç susmadınız." şeklinde konuştu.

"Adayımız, daha önce bu milletin yüzde 50 ile sahip çıktığı Ahmet Davutoğlu'dur"

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, açılış konuşmasında, gittikleri her yerde Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylarının sorulduğunu söyledi.

Şahin, buluşmaya katılan gençlerin "Yüzde 50 oyu bir kere aldın, yine alırsın." şeklinde bir afiş astığını belirterek "Evet, bizim adayımız, daha önce bu milletin yüzde 50 ile sahip çıktığı Ahmet Davutoğlu'dur. Sultanbeyli Meydanı da bu mesajı güçlü bir şekilde vermektedir." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu 'Sultanbeyli Buluşması'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu "Sultanbeyli Buluşması"na katıldı Açıklaması - Son Dakika
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