Ahmet Davutoğlu: Biz bu adaletsiz düzene son vermeye geliyoruz

Altılı masada henüz aday ismi açıklanmazken ittifakın bileşeni olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından; "Biz bu adaletsiz düzene son vermeye geliyoruz" açıklaması ile bir video paylaştı.

Davutoğlu, videoda şunları söyledi:

"Adaleti hakim kılacağız. FETÖ borsaları kuranlar, gelen her davadan para alanlar; bilin ki ensenizdeyiz. Sizleri biliyoruz. Hz. Ali'nin deyişle 'Devletin dini adalet olacak'. Biz bu adaletsizliklere son vermeye geliyoruz."