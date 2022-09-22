Ahmet Davutoğlu: Biz bu adaletsiz düzene son vermeye geliyoruz - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu: Biz bu adaletsiz düzene son vermeye geliyoruz

22.09.2022 09:04

"Biz bu adaletsiz düzene son vermeye geliyoruz" başlığıyla video paylaşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Adaleti hakim kılacağız. FETÖ borsaları kuranlar, gelen her davadan para alanlar; bilin ki ensenizdeyiz. Sizleri biliyoruz. Hz. Ali'nin deyişle 'Devletin dini adalet olacak'. Biz bu adaletsizliklere son vermeye geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Altılı masada henüz aday ismi açıklanmazken ittifakın bileşeni olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından; "Biz bu adaletsiz düzene son vermeye geliyoruz" açıklaması ile bir video paylaştı.

Davutoğlu, videoda şunları söyledi:

"Adaleti hakim kılacağız. FETÖ borsaları kuranlar, gelen her davadan para alanlar; bilin ki ensenizdeyiz. Sizleri biliyoruz. Hz. Ali'nin deyişle 'Devletin dini adalet olacak'. Biz bu adaletsizliklere son vermeye geliyoruz."

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Kaynak: ANKA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Davutoğlu: Biz bu adaletsiz düzene son vermeye geliyoruz - Son Dakika

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