Davutoğlu: Türkiye'yi Bu Karanlık Günlerden Çıkarmak İçin Azim ve Kararlılıkla Yürümeye Devam Ediyoruz - Son Dakika
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Davutoğlu: Türkiye'yi Bu Karanlık Günlerden Çıkarmak İçin Azim ve Kararlılıkla Yürümeye Devam Ediyoruz

21.08.2022 21:52
Davutoğlu: Türkiye'yi Bu Karanlık Günlerden Çıkarmak İçin Azim ve Kararlılıkla Yürümeye Devam Ediyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği ‘Liderler Buluşması’nın ardından, “6’lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na teşekkür ediyorum. Türkiye’yi bu karanlık günlerden çıkarmak için azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği 'Liderler Buluşması'nın ardından, "6'lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na teşekkür ediyorum. Türkiye'yi bu karanlık günlerden çıkarmak için azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Altı siyasi partinin genel başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bugün altıncı kez bir araya geldi. Ahmet Davutoğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"6'lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na teşekkür ediyorum. Türkiye'yi bu karanlık günlerden çıkarmak için azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. #TürkiyedeGelecekVar"

YORUMLAR
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Altı Siyasi Parti Liderinden Ortak Açıklama: 'Ortak Cumhurbaşkanı Adayımız Hem 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı' Hem de Sadece Bu Masa... Altı Siyasi Parti Liderinden Ortak Açıklama: 'Ortak Cumhurbaşkanı Adayımız Hem 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı' Hem de Sadece Bu Masa...
Kaynak: ANKA

Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Türkiye, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu: Türkiye'yi Bu Karanlık Günlerden Çıkarmak İçin Azim ve Kararlılıkla Yürümeye Devam Ediyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu: Türkiye'yi Bu Karanlık Günlerden Çıkarmak İçin Azim ve Kararlılıkla Yürümeye Devam Ediyoruz - Son Dakika
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