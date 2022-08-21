Davutoğlu: Türkiye'yi Bu Karanlık Günlerden Çıkarmak İçin Azim ve Kararlılıkla Yürümeye Devam Ediyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği 'Liderler Buluşması'nın ardından, "6'lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na teşekkür ediyorum. Türkiye'yi bu karanlık günlerden çıkarmak için azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Altı siyasi partinin genel başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bugün altıncı kez bir araya geldi. Ahmet Davutoğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"6'lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na teşekkür ediyorum. Türkiye'yi bu karanlık günlerden çıkarmak için azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. #TürkiyedeGelecekVar"