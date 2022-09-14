Davutoğlu: Ermenistan-Azerbaycan Sınırında Çatışmalarda Şehit Olan Kardeşlerimize Allah'tan Rahmet, Yaralılara Acil Şifa Diliyorum - Son Dakika
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Davutoğlu: Ermenistan-Azerbaycan Sınırında Çatışmalarda Şehit Olan Kardeşlerimize Allah'tan Rahmet, Yaralılara Acil Şifa Diliyorum

14.09.2022 00:01
Davutoğlu: Ermenistan-Azerbaycan Sınırında Çatışmalarda Şehit Olan Kardeşlerimize Allah'tan Rahmet, Yaralılara Acil Şifa Diliyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için, “Ermenistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen çatışmalarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum” mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için, "Ermenistan- Azerbaycan sınırında meydana gelen çatışmalarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum" mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen 50 Azerbaycan askeri için taziye mesajı yayınladı. Ahmet Davutoğlu'nun mesajı şöyle:

"Ermenistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen çatışmalarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun."

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Kaynak: ANKA

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu: Ermenistan-Azerbaycan Sınırında Çatışmalarda Şehit Olan Kardeşlerimize Allah'tan Rahmet, Yaralılara Acil Şifa Diliyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu: Ermenistan-Azerbaycan Sınırında Çatışmalarda Şehit Olan Kardeşlerimize Allah'tan Rahmet, Yaralılara Acil Şifa Diliyorum - Son Dakika
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