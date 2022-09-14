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Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Davutoğlu: Ermenistan-Azerbaycan Sınırında Çatışmalarda Şehit Olan Kardeşlerimize Allah'tan Rahmet, Yaralılara Acil Şifa Diliyorum - Son Dakika

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