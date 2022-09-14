Davutoğlu: Halk Tv'ye Verilen Cezanın Amacı Bellidir. RTÜK'ün Cezalarının da Kendisinin de Artık Hükmü Kalmamıştır - Son Dakika
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Davutoğlu: Halk Tv'ye Verilen Cezanın Amacı Bellidir. RTÜK'ün Cezalarının da Kendisinin de Artık Hükmü Kalmamıştır

14.09.2022 22:31
Davutoğlu: Halk Tv'ye Verilen Cezanın Amacı Bellidir. RTÜK'ün Cezalarının da Kendisinin de Artık Hükmü Kalmamıştır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Gerçeklerden korkan iktidar, özgür basını susturmak için RTÜK’ü sopa olarak kullanıyor. Halk TV’ye verilen cezanın amacı bellidir. RTÜK’ün cezalarının da kendisinin de artık hükmü kalmamıştır. Özgür ve bağımsız medya demokrasinin teminatıdır” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gerçeklerden korkan iktidar, özgür basını susturmak için RTÜK'ü sopa olarak kullanıyor. Halk TV'ye verilen cezanın amacı bellidir. RTÜK'ün cezalarının da kendisinin de artık hükmü kalmamıştır. Özgür ve bağımsız medya demokrasinin teminatıdır" dedi.

Ahmet Davutoğlu, RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği cezalara sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçeklerden korkan iktidar, özgür basını susturmak için RTÜK'ü sopa olarak kullanıyor. Halk TV'ye verilen cezanın amacı bellidir. RTÜK'ün cezalarının da kendisinin de artık hükmü kalmamıştır. Özgür ve bağımsız medya demokrasinin teminatıdır."

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Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu: Halk Tv'ye Verilen Cezanın Amacı Bellidir. RTÜK'ün Cezalarının da Kendisinin de Artık Hükmü Kalmamıştır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu: Halk Tv'ye Verilen Cezanın Amacı Bellidir. RTÜK'ün Cezalarının da Kendisinin de Artık Hükmü Kalmamıştır - Son Dakika
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