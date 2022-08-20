Davutoğlu: Kuru Üzüm Alım Fiyatı En Az 35 TL Olmalı, Üreticinin Çiftçinin Hakkı Korunmalı - Son Dakika
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Davutoğlu: Kuru Üzüm Alım Fiyatı En Az 35 TL Olmalı, Üreticinin Çiftçinin Hakkı Korunmalı

20.08.2022 22:15
Davutoğlu: Kuru Üzüm Alım Fiyatı En Az 35 TL Olmalı, Üreticinin Çiftçinin Hakkı Korunmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Kur korumalı mevduatla çalışmayan, üretmeyen kesime milletin kesesinden faiz ödüyorsunuz. Üreticiye gelince para yok diyorsunuz. Kuru üzüm alım fiyatı en az 35 TL olmalı, üreticinin çiftçinin hakkı korunmalı" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Kur korumalı mevduatla çalışmayan, üretmeyen kesime milletin kesesinden faiz ödüyorsunuz. Üreticiye gelince para yok diyorsunuz. Kuru üzüm alım fiyatı en az 35 TL olmalı, üreticinin çiftçinin hakkı korunmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da; çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 27 lira olarak açıklanan çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatına sosyal medya hesabından tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"Kur korumalı mevduatla çalışmayan, üretmeyen kesime milletin kesesinden faiz ödüyorsunuz. Üreticiye gelince para yok diyorsunuz. Kuru üzüm alım fiyatı en az 35 TL olmalı, üreticinin çiftçinin hakkı korunmalı".

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Kaynak: ANKA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu: Kuru Üzüm Alım Fiyatı En Az 35 TL Olmalı, Üreticinin Çiftçinin Hakkı Korunmalı - Son Dakika

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