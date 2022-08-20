Davutoğlu: Kuru Üzüm Alım Fiyatı En Az 35 TL Olmalı, Üreticinin Çiftçinin Hakkı Korunmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da; çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 27 lira olarak açıklanan çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatına sosyal medya hesabından tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:
"Kur korumalı mevduatla çalışmayan, üretmeyen kesime milletin kesesinden faiz ödüyorsunuz. Üreticiye gelince para yok diyorsunuz. Kuru üzüm alım fiyatı en az 35 TL olmalı, üreticinin çiftçinin hakkı korunmalı".
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