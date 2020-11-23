Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Muş'ta Açıklaması - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Muş'ta Açıklaması

23.11.2020 16:07
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Muş'ta Açıklaması, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi.

Eşi Sare Davutoğlu ile kentteki bir otelde kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Davutoğlu, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen 70 ilde örgütlendiklerini ve 45 ilde kongre yaptıklarını söyledi.

Büyük kongrelerini de yaparak Türk siyasetine yeni bir mühür vurduklarını belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bundan sonra artık insan onuru diyen, hak, adalet, hukuk, refah, huzur, güven diyen bir parti var ve o partinin sembolü olan çınar yaprağı altında toplanacak milyonlar var. Güçlendirilmiş parlamenter sistemini kamuoyuyla paylaştık. Bu çerçevede bütün partilerden randevu istedik. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener ile görüştüm. Her bir dile, o dili kullanan insanlara, onların örfüne, adetine saygı göstermeyen birisi milli birlikten ve beraberlikten bahsedemez."

Kayyum uygulamasına ilk andan itibaren karşı çıktığını, aynı şekilde terör örgütünün demokratik seçimler yapıldıktan sonra iş başına gelen belediye başkanının yanına bir KCK görevlisi atayarak vesayet kurmasına da karşı çıktığını anlatan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"İşte burada bütün bölge halkına sesleniyorum biz '2K' kıskacını kırmaya geliyoruz. KCK kıskacını da kıracağız, kayyum kıskacını da kıracağız. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, eğer size karşı içerden ve dışardan seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak birisi tehdit ederse, birisi hakaret ederse eleştiri sınırlarını aşarsa hele hele 15 Temmuz'da olduğu gibi içerden ve dışardan bir darbe teşebbüsü olursa bilin ki şu anda sizin yakınınızda, yörenizde olanlar sizi terk edebilir. Ama bu milletin onur makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamının onurunu korumak üzere sizi son nefesimize kadar koruyacak olan da biziz."

Davutoğlu, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Muş'ta Açıklaması - Son Dakika


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