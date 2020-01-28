Son Dakika › Güncel › Gelecek partisi genel başkanı ahmet davutoğlu'ndan elazığ'daki depremzedelere ziyaret - Son Dakika
Gelecek partisi genel başkanı ahmet davutoğlu'ndan elazığ'daki depremzedelere ziyaret
6 saat önce
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Elazığ'daki depremzedelere ziyaret. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:51 Kaynak: DHA
Son Dakika Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı: Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı