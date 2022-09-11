Gelecek Partisi'ne Bin Yeni Üye Katıldı - Son Dakika
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Gelecek Partisi'ne Bin Yeni Üye Katıldı

11.09.2022 16:31
Gelecek Partisi'ne Bin Yeni Üye Katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla Sultangazi’de düzenlenen törende Gelecek Partisi’ne bin yeni üye katıldı. Törende, sembolik olarak 10 üyeye parti rozeti takıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla Sultangazi'de düzenlenen törende Gelecek Partisi'ne bin yeni üye katıldı. Törende, sembolik olarak 10 üyeye parti rozeti takıldı.

Gelecek Partisi, İstanbul Sultangazi'de partiye katılan bin yeni üye için bugün tören düzenledi. Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı törende, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ve Sultangazi'deki yeni katılımlara öncülük eden Gelecek Partisi kurucusu Hacı Mehmet Karataş da birer konuşma yaptı. Törende, sembolik olarak 10 üyeye parti rozeti takıldı.

"ALLAH, BİZLERİ MİLLETİN HUZURUNDA SÖZÜNÜ YERİNE GETİRENLERDEN EYLESİN"

Ahmet Davutoğlu, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün bu coşkuyu bize yaşattınız, Allah sizden razı olsun. Gücümüz, enerjimiz sizsiniz. Yolumuz, yoldaşımız sizsiniz. Allah yolumuzu açık eylesin. Bizi sizlere, sizleri millete mahcup eylemesin. İnşallah ilk seçimde en güçlü şekilde Gelecek kadrolarının iktidara gelmesiyle bizleri, milletin huzurunda sözünü yerine getirenlerden eylesin. Katılım sağlayan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Hoş geldiniz, safa getirdiniz."

YORUMLAR
500
SULTANGAZİ'DE İADE ETMEK İSTEDİĞİ TELEFONU ALMAYAN İŞ YERİ SAHİBİNİ VURDU SULTANGAZİ'DE İADE ETMEK İSTEDİĞİ TELEFONU ALMAYAN İŞ YERİ SAHİBİNİ VURDU SULTANGAZİ'DE SÜNNET ŞÖLENİ DÜZENLENDİ SULTANGAZİ'DE SÜNNET ŞÖLENİ DÜZENLENDİ
Kaynak: ANKA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelecek Partisi'ne Bin Yeni Üye Katıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gelecek Partisi'ne Bin Yeni Üye Katıldı - Son Dakika
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