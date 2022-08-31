Davutoğlu: Hakkınızı Ararken Şiddet Uygulayanlar ve O Talimatı Verenler Öğretmenliğin Kutsiyetinden Nasipsiz Olanlardır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, öğretmenlerin protestosuna polisin sert müdahalesini eleştirdi. Davutoğlu, "Değerli meslektaşlarım, hakkınızı ararken şiddet uygulayanlar ve o talimatı verenler öğretmenliğin kutsiyetinden nasipsiz olanlardır. Hz. Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözünü dillerine dolayanlar sebep olduklarından utanmalı" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, dün Ankara'da gözaltına alınan ve dün akşam saatlerinde salıverilen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine destek verdi. Davutoğlu, öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Değerli meslektaşlarım, hakkınızı ararken şiddet uygulayanlar ve o talimatı verenler öğretmenliğin kutsiyetinden nasipsiz olanlardır. Hz. Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözünü dillerine dolayanlar sebep olduklarından utanmalı. Öğretmenler gözaltında."