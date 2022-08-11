6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.
Karamollaoğlu, altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta yapılacağı zirve öncesinde dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı, çarşamba günü ise Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etmişti.
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