Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu , altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.