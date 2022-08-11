6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi - Son Dakika
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6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi

11.08.2022 19:58
6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilecek 6'lı masa toplantısı öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ağırladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

KARAMOLLAOĞLU'NUN ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Karamollaoğlu, altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta yapılacağı zirve öncesinde dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı, çarşamba günü ise Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etmişti.

6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi - Son Dakika
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