Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum" açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bu gece yaptığı; "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibari ile bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız" açıklamasına destek verdi.

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİ VE MİLLETVEKİLLERİNİ BU YASA TEKLİFİNE DESTEK VERMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun mesajını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütün alanlarda başörtü özgürlüğünü yasal teminat altına alma çağrısını toplumsal barış açısından çok değerli buluyorum. Bütün siyasi partileri ve milletvekillerini bu yasa teklifine destek vermeye çağırıyorum."