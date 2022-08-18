Akşener: Sürekli Sevgi Talep Eden Bir Psikolojiyle Karşı Karşıyayız. Böyle Bir Dış Politika Olamaz

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Gelecek Partisi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Düzensiz Göç Raporu'nu paylaştı Açıklaması - Son Dakika

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