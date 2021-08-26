Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, ziyaretlerde bulundu (2) - Son Dakika

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun esnafı ziyaret etmesi,

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi

Davutoğlu'nun Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etmesi

Davutoğlu'nun Hakkari'nin Sesi radyosuna konuk olması HAKKARİ - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu. Eşi Sare Davutoğlu ile kente gelen Davutoğlu, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ticaret ve Sanayi Odasını ziyarette bulunan Davutoğlu, Hakkari'nin Sesi radyosuna konuk oldu.