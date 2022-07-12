Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karaman'ın Başyayla ve Ermenek ilçelerinde vatandaşlarla bayramlaştı, partililerle bir araya geldi.

Davutoğlu, Karaman programı kapsamında ilk olarak Başyayla ilçesindeki Çınaraltı Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşlara hitap eden Davutoğlu, Başyayla'ya, bakan olduğu zamanda geldiğini ve her fırsatta gelmeye özen gösterdiğini söyledi.

O zamanda bu çınarın altında vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Davutoğlu, "Şimdi çınar yaprağı amblemimiz oldu. O zaman Başyaylalılar beni ' Bakanımız var, bankamız yok' diye bir pankartla karşılamışlardı. O zaman bu sorunu çözmüştük. Şimdi de bir Başyaylalı olarak yarım kalan her işi çözmek, tamamlamak için geliyoruz. Partimizin adı Gelecek Partisi." diye konuştu.

Dünden beri bölgede gezdiklerini, gördükleri tablonun kendilerini vazifeye çağırdığını belirten Davutoğlu şöyle devam etti:

"İnşallah bu kötü gidişata dur demek için sizlerin desteğiyle, duasıyla, sırtımızı Toros Dağları'na verip, ufkumuzu, gözümüzü Ankara'ya diktik. Beni bakanlıktan başbakanlığı taşıyan güç bu dağlardan aldığım güçtü. Buranın insanlarından aldığım destekti. Şimdide tekrar Ankara'ya yolsuzluklara karşı dürüstlüğü, yoksulluğa karşı bereketi, yasaklara, baskılara karşı özgürlüğü getirmek üzere arkadaşlarımızla yola çıktık. En çok güvendiğim illerden biri Karaman'dır. Dağlardaki Yörük obalarıyla biz ata dostuyuz, baba dostuyuz. İnşallah hep beraber bu kötü gidişe dur diyeceğiz. Tekrar buraya geleceğiz. İnşallah yeni bir iktidarla geleceğiz."

Daha sonra Ermenek'e geçen Davutoğlu burada partisinin ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi. Buradan ilçeye bağlı Yaylapazarı köyündeki tarihi Zeyve Pazarı'na giden Davutoğlu, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.