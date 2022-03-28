Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana'da esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'da partililere seslendi, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Davutoğlu, ilk olarak partisinin Adana İl Başkanlığınca merkez Çukurova İlçesi Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen açık hava mitingine katıldı.

Burada partililere ve vatandaşlara seslenen Davutoğlu, geçen yıl Adana'ya geldiğini ve çiftçilerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinlediğini söyledi.

Çiftçinin aradan geçen 1 yılda daha kötü bir duruma düştüğünü belirten Davutoğlu, "Esnaf perişan, işçi perişan, gençlerimiz umutlarını yurt dışında arıyor, emeklilerimiz perişan, Bu kötü gidişe dur demek, milletimizin sözcüsü olmak için yola çıktık ve bunu Allah'ın izniyle başaracağız inşallah." dedi.

İktidara geldiklerinde gençlerin ve çiftçilerin sorunlarına eğileceklerini dile getiren Davutoğlu, "Biz iktidara geldiğimizde önceliğimiz gençlerimiz olacak. Yurt dışına gitme telaşında olan gençlerimize ve özellikle genç çiftçilerimize karşılıksız hibe vereceğiz. Başbakanken bunun sözünü vermiş ve 20 bin dolar demiştim. Şu anki parayla 250 bin lira. İktidara geldiğimizde en azından 250 bin lira karşılıksız hibe vererek, genç çiftçilerimizi Çukurova'nın bu aziz topraklarını yeniden ayağa kaldırmak için teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, mitingin ardından Seyhan ilçesi Pazaryeri Caddesi üzerindeki esnafa ziyarette bulundu. Davutoğlu, gezisi sırasında bir tatlıcıya da girerek eşi Sare Davutoğlu ile partililere ve vatandaşlara tatlı ikram etti.

Öte yandan esnaf ziyareti sırasında bazı vatandaşlar, Davutoğlu'na tepki gösterdi.