Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Aksaray'da kanaat önderleriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin tarihte çok zor dönemler yaşadığını belirterek, "Bu dönemleri hep beraber omuz omuza aştık ve aşmayı bildik." dedi.

Davutoğlu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda şehrin kanaat önderleriyle bir araya gelen Davutoğlu, partisinin kuruluşundan bu yana siyasette hareketlenmeye ve yeni seslerin duyulmasına vesile olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kritik bir eşikten geçtiğini belirten Davutoğlu, "Türkiye, tarihte çok zor dönemler yaşadı. Bu dönemleri hep beraber omuz omuza aştık ve aşmayı bildik. Artık zaten asgari ücretle geçinenler değil, orta sınıf da büyük bir çöküntü içinde. Orta sınıf yavaş yavaş eriyor, fakirleşiyor. Sokakta gördüğüm her Aksaraylı geçmiş dönemlere göre fakirleşmesinin etkisiyle feryat ederek sözcüleri olmamızı, dertlerini dile getirmemizi istedi." ifadesini kullandı.

Iğdır'a ve Kütahya'ya da gittiğine değinen Davutoğlu, "İç Anadolu ile ilgili neredeyse bütün projeler durmuş durumda. Aksaray ile ilgili projeleri de yakından takip ediyoruz. Onlar da durmuş durumda." dedi.