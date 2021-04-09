Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Birecik'te parti binası açılışına katıldı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Birecik İlçe Başkanlığı binasını hizmete açtı.

Davutoğlu, Meydan Mahallesi Adalar Caddesi'ndeki parti binasının açılış töreninde, yurt ziyaretleri kapsamında kente geldiklerini söyledi.

Ziyaretler sırasında vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirten Davutoğlu, "Yeni kurulmuş bir parti olarak Anadolu'da süratle örgütlendik. Şu anda olabilecek herhangi bir seçime girme yeterliliğimiz de geçen hafta Yüksek Seçim Kurulu tarafından onandı. İnşallah önümüzdeki 2-3 ay içerisinde 81 il ve bütün ilçelerdeki teşkilatlanmalarımızı tamamlayacağız." dedi.

Ahmet Davutoğlu, daha sonra parti otobüsünden vatandaşları selamlayarak ilçeden ayrıldı.